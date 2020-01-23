Александр Обухович: Нам нужна программа вывода страны из системного кризиса 6 23.01.2020, 13:52

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Александр Обухович

У нас нет ни плановой, ни промышленной политики.

Ну, вроде бы слегка улеглась истерика в связи с «угрозой» нашему суверенитету. В Москве - смена правительства, грядущие конституционные реформы, проблемы с «Северным потоком-2» и на Ближнем Востоке. Точно не до скандалов с Беларусью. Но и снимать удавку «дорожных карт» с нашей шеи никто там, похоже, не собирается. Просто торопиться с этим оснований особых у них нет, пишет Александр Обухович для «БелГазеты».

Испуг, конечно, прошел знатный. Вплоть до истерики и у власти, и в оппозиции. И что? Хотя бы масштабы проблемы в общественном сознании прояснились? Если не в общественном сознании (тут много гуманитариев с надуманными теориями), то хотя бы у власти?

Сегодня уверенно можно сказать, что Россия медленно и неуверенно, но неуклонно, совершает в своей экономической политике поворот от либеральных теоретизирований к прагматичной realpolitik. Время слов и поцелуев заканчивается, чем дальше, тем больше политические решения будет определять расчет. И это - мировая тенденция.

Норвежский экономист Эрик Райнерт, обобщая мировой опыт, писал, что теории, абсолютизирующие пользу свободной торговли, - плохие. На ранних стадиях экономического роста надо использовать промышленную политику и не гнушаться протекционизмом - все так делали. А у нас не только нет промышленной политики, но и в ВТО мы собрались (которое едва живо и которое добивают), открываем свой рынок не только России.

Бывший корейский лидер Пак Чжон Хи, в мемуарах писал: «Жизненно важным условием модернизации любой страны является распределение ресурсов путем проведения в жизнь научно обоснованной, плановой политики». Замечу - научно обоснованной, а не такой, «как левая пятка захочет». Но научный анализ и нашей, и мировой экономики в стране отсутствует. Совсем. Максимум что есть - анализ текущих проблем и краткосрочный прогноз. Например, от BEROC.

Беда и в том, что у нас нет ни плановой, ни промышленной политики. И даже нет основы для их формирования: надежного анализа реального положения дел в экономике. Данные Белстата правильнее было бы проводить по разделу «пропаганда», чем использовать в экономическом анализе. Владимир Зеленский, став президентом Украины, в числе первоочередных задач назвал аудит в экономике. Сначала нужно понять, чем страна располагает, потом определять, куда двигаться. Для нас это еще важнее.

Мало того, что нет политики. Если бы она бы и была, нет институтов для ее реализации. Существующие органы управления реально ничем не управляют. Поскольку не имеют ни нужных для этого кадров, ни системы сбора и обработки информации. Разгоны на совещаниях не управление.

Еще один вопрос. Многие убеждены, что достаточно поменять некоторые персоналии, и мы двинемся к счастью семимильными шагами. А кто платить будет за 25 лет «белорусской модели»? Съели советское наследство, залезли в долги. Надежды на иностранный капитал - пустое. Кстати, в Китае иностранные инвестиции в 38 провинций вообще запрещены.

Для вывода экономики страны на траекторию развития нужны инвестиции. В феврале 2011г. премьер-министр Михаил Мясникович только для стабилизации экономики насчитал потребность в $38 млрд. Позже Николай Снопков, тогда министр экономики, определил инвестиционную потребность страны в $62 млрд. Сегодня, при проработке задач экономики на 2030г., всплывает потребность в $100 млрд. Эти деньги придется брать внутри страны, за счет снижения потребления. Иначе в стране быстро станет невозможно жить.

Нам нужна программа вывода страны из системного кризиса, в который нас загнала «белорусская модель». С ее широким общественным обсуждением. И проработка механизмов реализации.

Наша гуманитарная интеллигенция тесно увязывает выход из нынешнего экономического тупика с демократизацией страны. Причем с демократизацией по западному образцу. Усматривая для себя в ней массу рабочих мест: политиков, политологов, политтехнологов, консультантов и проч. А вот польза для страны от этой процедуры не просматривается. В Украине есть олигархи, которым по силам содержать партии, газеты, телеканалы. И весь этот «политкласс». А у нас некому. Да и деньги эти с большей пользой можно использовать.

В мире давно известно, что связи экономической модели с демократией нет. Лишь две цитаты.

Пак Чжон Хи: «…западная политическая система играла роль стабилизатора общества, уже достигшего определенной ступени социально-экономического развития, но отнюдь не являлась ни источником развития общества, ни его движущей силой».

Дэни Родрик, турецкий экономист: «…нельзя просто взять и стать открытой миру демократией и при этом обладать экономическим суверенитетом. Придется выбирать».

И этому есть вполне логичное объяснение: политический цикл - 4-5 лет. Становление среднего предприятия занимает не менее 10 лет и требует стабильных внешних условий. Если каждые 4-5 лет менять власть и экономическую политику, инвестирование в такие предприятия станет высокорисковым и просто нецелесообразным.

Но и авторитарная власть на длительный срок для страны опасна. Наш пример: «белорусская модель», созданная как средство выхода из развала 90-х, уже к 2005г. себя исчерпала, а в 2011г. просто обанкротилась. Схожие проблемы нарастают и в России, хотя там и смягчаются притоком природной ренты.

Демократия хорошо работает там, где в обществе есть консенсус о направлении развития страны и принципах политики, сформированы политические силы со своими программами и приоритетами. У нас ничего этого нет. А автократия опасна тем, что трудно выявлять и исправлять ошибки власти. У нас особенно, поскольку информация о реальных проблемах в экономике и обществе просто скрывается.

Дело не в демократии или автократии, не в России или ЕС. Дело в отсутствии в стране программы даже среднесрочного развития. Тем более - стратегии. А как писал древний китайский мудрец, «…тактика без стратегии - лишь суета перед поражением!». Что россияне с их «дорожными картами» нам и демонстрируют.