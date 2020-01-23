Удар по Путину: Эрдоган создает большую коалицию для войны в Ливии 1 23.01.2020, 14:01

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Фото: Сергей Гунеев

Турция заручается поддержкой все новых стран.

Весьма показательно то, как сразу после завершения берлинского саммита по вопросу мирного урегулирования конфликта в Ливии и, фактически, его провала, Турция очень быстро сориентировалась и согласовала совместные военно-морские учения в Средиземном море с Италией, Алжиром и Тунисом, пишет «Информационное сопротивление».

Примечательно в этих учениях то, что участвующие в них страны, по сути, входят в коалицию поддерживающую Правительство национального согласия, признанного на международном уровне и ООН. И не маловажно то, что пройдут они под аккомпанемент отправки Францией, поддерживающей Халифу Хафтара и Ливийскую национальную армию (нигде не признанную), в Восточное Средиземноморье атомного авианосца Charles de Gaulle. По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, французский авианосец будет необходим там для «поддержки французских операций».

То, что между двумя партнерами по НАТО, Эрдоганом и Макроном, пробежала черная ливийская кошка, понятно было давно. Но, настолько явная игра мускулами двух президентов на средиземноморском плацдарме, пожалуй, происходит впервые.

Как бы там ни было, а одному лишь авианосцу вряд ли удастся оказать тот эффект, который возымеет демонстрация возможностей объединенной группы флотов Турции, Италии, Алжира и Туниса. Хотя, в этом дефиле могут принять участие и остальные сторонники Хафтара, такие как Египет, Греция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и даже Израиль.

В свою очередь, пока на морском плацдарме идет демонстрация возможностей, на политическом Турция в ливийском вопросе заручилась поддержкой, пока политической, еще двух региональных игроков – Эфиопии и Нигера. Причем выбор сделан был стратегически выверенный, ведь Эфиопия граничит с Суданом, поддерживающим Хафтара, а Нигер с Чадом, поставляющим своих наемников для ЛНА.

Таким образом, Турция создает не только стратегический фронт для оказания поддержки Триполи, но и оказания политического (а возможно и не только политического) давления на страны, выступающие на стороне Хафтара. И это все лишний раз демонстрирует серьезность намерений Анкары не сдавать своих позиций в Ливии. Причем, с учетом провальных миротворческих миссий Ангелы Меркель, не исключено, что отстаивать в скором времени эту позицию придется в очень жестком и масштабном конфликте.