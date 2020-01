Ученые объяснили выбор людей в решении известного эксперимента 2 23.01.2020, 14:35

1,391

Исследования, проведенные авторами, охватили 70 тысяч человек из 42 стран.

Исследование, проведенное под руководством Эдмонда Авада из Университета Эксетера, показало, как культурные различия влияют на восприятие человеком мысленного эксперимента, известного как проблема вагонетки. Именно от этого фактора зависит, как люди в разных странах реагируют на необходимость пожертвовать одним человеком ради спасения группы людей. Статья об этом опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Naked science.

Проблема вагонетки впервые была сформулирована философом Филиппой Фут в 1967 году. Представьте себе, что тяжелая неуправляемая вагонетка мчится по рельсам в направлении стрелки, которую вы можете переключить. На одном из путей, по которому может двигаться вагонетка, лежат пять человек, «привязанные сумасшедшим философом». На другом пути привязан и не может убежать лишь один человек.

Исследования, проведенные авторами, охватили 70 тысяч человек из 42 стран. В целом 81 процент опрошенных склонялись к тому, чтобы переключить стрелку и направить вагонетку по тому пути, на котором лежит один человек. Половина испытуемых были согласны пожертвовать одним человеком ради пяти в модифицированной версии мысленного эксперимента, где жертву предлагалось сбросить на рельсы с моста.

Однако в таких странах, как Япония, Корея и Китай, был гораздо больший процент людей, которые не готовы были пожертвовать одним человеком ради пяти — в особенности если этот человек хоть в какой-то степени мог быть знаком респонденту, в отличие от остальной пятерки.

По мнению ученых, это связано с тем, что в странах с традиционалистским укладом люди чаще остаются внутри тесных, небольших сообществ и испытывают трудности при завязывании отношений вне их. В странах Западной Европы и Северной Америки, где находить новые социальные группы и вливаться в них гораздо легче, опрошенные проявили большую гибкость мышления.

Работа, проведенная авторами, представляет не только теоретический интерес. Результаты этого исследования и подобных ему могут иметь важное значение для развития искусственного интеллекта. Например, при программировании автопилотов для машин это позволит учесть отношение общества к тому, как беспилотные машины оценивают риски на дороге, минимизируя ущерб от возможного столкновения.