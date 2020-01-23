Блогер «Серый кот»: Моих подписчиков стало еще больше 23.01.2020, 14:50

При этом блогер отсутствовал в интернет-пространстве.

Видеоблогер Дмитрий Козлов, осужденный на 90 суток ареста, готовится к следующему суду. Все, кто переживал за его судьбу, три дня назад обрадовались новости: после 26 дней пребывания за решеткой, его неожиданно выпустили на свободу. Перед выходом из Оршанского изолятора временного содержания с него взяли расписку, что он явится отбывать остальные сроки по первому требованию милиционеров, сообщает «Радыё Рацыя».

Дмитрий Козлов волновался, что потеряет часть подписчиков из-за вынужденного отсутствия в интернет-пространстве. Однако получилось наоборот, говорит блогер:

- Я не знал, сколько у меня подписчиков стало. Думал, что стало, может, и меньше: кто-то отписался, раз не выходят новые видеоролики. Но нет - 7 тысяч 400 или 500, это добавилось тысяча подписчиков. Как всегда, милиция мне помогла: то они меня задержат, то посадят, то еще что-то сделают. А канал растет, люди подписываются все время.

Дмитрий Козлов решил стать блогерам после «маршей нетунеядцев» в 2017-м году. Но наибольшую популярность его канал получил после прямых трансляций с минских акций протеста против интеграции с Россией.

За «призывы» и участие в этой акции молодежный лидер был осужден 6 раз. Следующий суд ждет «Серого кота» в Минске 27-го января. Результат его непредсказуемый, поэтому блогер хочет использовать несколько дней на свободе по максимуму: встретиться с друзьями, подать жалобы на судебные постановления, с которыми он не согласен, и рассказать обо всем, что с ним случилось после задержания 25 декабря.