закрыть
23 января 2020, четверг, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Зеленский: Готовим новый обмен по двум спискам удерживаемых лиц

4
  • 23.01.2020, 14:55
Зеленский: Готовим новый обмен по двум спискам удерживаемых лиц
Фото: Офис президента Украины

Президент Украины рассказал о новых переговорах по обмену.

Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

Об этом заявил сайт Офиса президента Украины со ссылкой на комментарии Владимира Зеленского для СМИ в Иерусалиме, пишет "Украинская правда".

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России", – заявил Зеленский.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич
И это все не сказка
И это все не сказка Иван Яковина
Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип