Зеленский: Готовим новый обмен по двум спискам удерживаемых лиц 4 23.01.2020, 14:55

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины рассказал о новых переговорах по обмену.

Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

Об этом заявил сайт Офиса президента Украины со ссылкой на комментарии Владимира Зеленского для СМИ в Иерусалиме, пишет "Украинская правда".

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России", – заявил Зеленский.