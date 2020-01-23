Лукашенко о «белорусском электрокаре»: Приеду на Tesla, поставлю рядом 4 23.01.2020, 15:21

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Диктатор снова вспомнил о «подарке от Маска».

Председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков пригласил А. Лукашенко побывать в гостях у представителей науки, чтобы посмотреть на отечественный электротранспорт и другие разработки. Лукашенко принял приглашение и пообещал приехать на встречу на электромобиле Tesla, сообщает пресс-служба президента.

— Хорошо, я приеду на «Тесле», поставлю рядом, — заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что знаменитый электрокар получил в подарок от главы компании Tesla Илона Маска. Как оказалось, сам Илон Маск ничего об этом не знает.