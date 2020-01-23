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Джордж Мартин рассказал, как должен был закончиться сериал «Игра престолов»

  • 23.01.2020, 15:29
Джордж Мартин рассказал, как должен был закончиться сериал «Игра престолов»
Джордж Мартин

Писатель признался, что финал должен был быть другим.

Писатель Джордж Мартин, по книгам которого сняли сериал "Игра престолов", объявил, что наконец-то заканчивает серию книг "Песнь Льда и Огня". По его словам, две новые книги "Ветра зимы" и "Мечта о весне" будут отличаться от сериала HBO. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt, пишет "Сегодня".

"Люди знают конец, но не завершение", – загадочно отметил автор.

Отметим, что после четвертого сезона "Игры престолов" у Дэвида Бениоффа и Д. Б. Вайса закончился исходный материал, поэтому шоураннеры сами определяли судьбу главных героев. До восьмого сезона реакции поклонников книги и шоу были позитивными, но финал заставил зрителей подписать петицию, призывающую HBO переделать сезон.

Когда Джорджа Мартина спросили, стоит ли надеяться на фильм с адекватным финалом, писатель ответил: "На данный момент я не могу решать, потому что HBO контролирует права на экранизацию".

"Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс, два создателя сериала, на самом деле хотели закончить сагу после седьмого сезона тремя большими фильмами. "Игра престолов" должна была закончиться в кинотеатрах. Четыре или пять лет назад это серьезно обсуждалось, но HBO отказались от этой идеи. Руководители сказали: мы производим телешоу, мы не занимаемся кинематографическим бизнесом", – добавил Мартин.


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