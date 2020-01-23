Житель ЮАР ради рекорда поселился в бочке 2 23.01.2020, 16:07

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Фото: africa.cgtn.com

Чтобы усложнить задачу, «диоген» поднял емкость на высоту 25 метров над землей.

Житель Южно-Африканской республики Вернон Крюгер планирует установить необычный рекорд. Мужчина намерен как можно дольше прожить в бочке, пишет «Вокруг света».

В новом «жилище» он просидел уже 68 дней, тем самым установив свой личный рекорд – в 1997 году он провел в бочке 54 дня.

Крюгер ведет активную жизнь: раздает интервью многочисленным журналистам, а также активно общается в социальных сетях, время от времени делая из бочки прямые эфиры.

Самым сложным в необычном жилище, по словам будущего рекордсмена, является сон в бочке. «Я не могу вытянуться и должен лежать в позе эмбриона. Но даже это практически невозможно, потому что пространство действительно крошечное… Я просыпаюсь от боли», — поделился он.