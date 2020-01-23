Совок из нанопластика 2 Дмитрий Орешкин

23.01.2020, 16:25

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Дмитрий Орешкин

Фото: Коммерсант

C возвращением в Азию, дорогие россияне.

Кто-нибудь сомневался, что Путин останется? Сто восемнадцать раз все было предсказано и обсуждено. Тогда о чем же шумят люди? Разве изнасилование произошло в особо циничной, извращенной форме? Тоже вроде бы нет. Нормальное такое изнасилование, ничего личного. В фирменном корпоративном стиле. Народный шум, похоже, объясняется возрождением интереса к политике (неужели достало наконец?) и смещением полюса от разоблачений мирового империализма к событиям внутренней жизни. Что есть тревожный признак. Интересно также, что люди обсуждают тему вне и помимо телевизионного перезвона. Как-то само собой стало понятно, что по телеку врут…

Налицо базовые признаки возвращения к позднесоветской ситуации. Об этом только и стоило бы говорить. Однако мир устроен так, что говорят не о потоке, а о том, что поток несет на поверхности. На поверхности плывут довольно очевидные вещи. Ни один из вариантов транзита власти от Путина к Путину на сей момент не утратил актуальности. Изменился лишь темп и приоритетность. «Белорусский сценарий» из-за бычьего упрямства Батьки отошел на задворки. Но не остыл окончательно: если вдруг с Лукашенко что-то случится (всякое же бывает в жизни!), разве братские народы с востока пройдут мимо открывшейся возможности? Нет, не пройдут. Значит, лежит где-то в столе и соответствующий план действий. Но уже не под литерами «А» или «Б», а под «Л». Буквой «Б» теперь обозначен вариант превращения в полномочного премьера. Но большая и жирная буква «А» явно отошла к конституционной реформе.

В своем фирменном непредсказуемом стиле президент Путин творит до тривиальности предсказуемую политику, которую можно обозначить одним простым словом: совок. Да, заметно поменьше и уже не из углеродистого чугуна, а из пластика с наночастицами. И песочница тоже заметно сократилась в размерах. Но товарищи играются в ней столь же самозабвенно. Опять созидают для народа светлое будущее — понятное дело, с собой во главе. Известно, что для этого необходимо укреплять вертикаль, сплачивать трудящихся вокруг единственно правильной линии и давать отпор посягательствам. Укрепление вертикали наблюдаем сразу по трем направлениям: аппаратные позиции лично Путина; державник Андрей Белоусов с его нацпроектами на хозяйстве; уничтожение остатков гражданского самоуправления на муниципальном уровне. Начнем с последнего. Путин предложил внести поправки в статьи Конституции 132 и 133, в которых должно быть записано, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в «единую систему публичной власти» и должны вместе выполнять «публичные функции и полномочия».

Конституция 1993 года по европейскому образцу четко отделяла государственную власть на уровне федерации и регионов от уровня муниципального самоуправления. Наверху великие начальники решают свои державные задачи, а внизу обыватели живут сами по себе. Платят верхам налоги, но в своем сельском или городском хозяйстве сами решают, кого ставить во главу управы или городского поселения. Корнями такой принцип разделения властей уходит к магдебургскому городскому праву, которое заложило основу долгого и успешного роста городов Северной Европы. В нашей истории это Господин Великий Новгород, который рос себе вполне наравне с другими ганзейскими городами, покуда его (вместе с городскими правами) не прихлопнул известный державник Иван Васильевич Грозный. После чего Новгород, конкурировавший с Ригой и Стокгольмом, надолго (если не навсегда) откатился до уровня тихого областного центра, в котором из достойного внимания остались разве что замечательные средневековые постройки. Как память о тех вольных и славных временах. Зато как укрепилась и выросла вертикаль!

Вот и сейчас самая важная и долговременная конституционная поправка уничтожает городские права и по сталинскому образцу (который он осознанно заимствовал у Грозного) восстанавливает тотальную управленческую вертикаль. Вплоть да самого богом забытого уезда. ЦК партии командовал обкомами, обкомы командовали горкомами, а горкомы командовали райкомами. Оптимальный вариант для проведения монолитной централизованной политики — например, если война и нужна тотальная мобилизация.

А если вдруг мир, не приведи господь?! В мирное время этот вариант душит хозяйственную инициативу на местах и тормозит территориальное развитие — посмотрите на печальный пример Великого Новгорода, да и всей прочей измызганной советской провинции с вдрызг разбитыми дорогами и жильем. И с вполне предсказуемым финалом. Кстати, сразу после Ивана Васильевича с провинцией на Руси было еще хуже. Голод, запустение, государственные институты уничтожены. По дорогам шарят полевые командиры со своими свободолюбивыми головорезами-ополченцами… Понадобилось несколько поколений, чтобы земли более или менее зализали раны, нанесенные великим державником.

Органичным приделом к величественному зданию державной вертикали служат национальные проекты вместе с их бескорыстным вдохновителем Белоусовым. Раз у территорий нет ни денег, ни полномочий, чтобы их зарабатывать, остается ждать верховной милости в виде дотаций на поддержание штанов и, если повезет, включения в очередной масштабный («целевой») проект Центра. Который в Центре выдуман, из Центра координируется и оттуда же финансируется. Крымский мост, Сочинская Олимпиада, космодром Восточный… Или, если брать более ранние времена, ядерный проект, космос, освоение целины, переброска стока сибирских рек, БАМ, колонизация Луны к 2020 году, план догнать и перегнать Португалию по душевому ВВП…

Все это замечательно и очень нравится вовлеченным в процесс руководства и распределения товарищам. Но почему-то всегда кончается появлением на карте Родины отдельных выставочных феноменов типа ВДНХ, роскошного московского метро или Байконура на фоне деградирующей и рассыпающейся ткани прочих территорий. Это в лучшем случае; в худшем — появляется лишь еще одна потемкинская деревня. Не говоря про земли, которым не повезло попасть в фокус благосклонного внимания Центра. Не повезло, естественно, большинству: страна большая, а денег и нацпроектов мало. В очередь, сукины дети!

И ведь всем хорошо известно, чем кончаются подобные истории. Через поколение после Грозного — смута. Через поколение после Сталина — перестройка… На этот раз процесс пойдет быстрее — хотя бы потому, что в мире все идет быстрее. Но финал, в общем, заранее известен. Хотя конкретная форма его реализации так же неясна, как конкретная технология продления полномочий очередного Великого Централизатора/Мобилизатора до конца его дней.

Сейчас самым удобным вариантом выглядит игра с Госсоветом. Поправка к статье 81 (пункт ж1) предполагает, что Государственный совет формируется «… в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

То есть он возвышается сразу и над президентом, который по прежней Конституции отвечал за взаимодействие органов власти и выбор основных направлений внутренней/внешней политики, и над правительством, которое определяло приоритеты в хозяйстве и социальной сфере. Остается угадать с трех раз, кто же в скором будущем возглавит столь важный конституционный орган. И на какой срок: 6 лет? 12 лет? Пожизненно? Ответа нет и не будет — по крайней мере, до утверждения поправок к Конституции. Ибо в пункте ж1 сказано коротко и неясно: «статус Государственного совета Российской федерации определяется федеральным законом». Такого федерального закона, понятное дело, еще нет. И вряд ли скоро будет. Вы, уважаемые граждане, сперва подпишитесь, а потом специально обученные люди вам объяснят, под какой именно бумагой стоит ваша подпись.

Стоит отметить, что Госсовет по внутреннему устройству весьма напоминает ЦК КПСС, где тоже были собраны региональные начальники (секретари обкомов), ключевые министры (иностранных дел, обороны, внутренних дел), военачальники, главы обеих палат парламента — ну и для биоразнообразия несколько сталеваров, тружеников полей и властителей дум из числа советской интеллигенции. Примерно как сейчас в рабочей группе по разработке поправок в Конституцию. При этом (что важно!) ЦК партии вообще не входил в систему органов власти советского государства. И, следовательно, никакими даже формальными конституционными рамками ограничен не был. Ни по срокам, ни по полномочиям. Да и зачем, если и то, и другое по сути не знало пределов. За исключением конечно, пределов материального гниения.

Более всего данная модель политического менеджмента напоминает исламскую республику Иран, где есть избираемый народом президент, парламент и назначаемый ими премьер. Но над ними всеми возвышается синклит старейшин-аятолл, которых никто не назначает и не смещает. Они духовные лидеры и выдвигают из своей среды Высшего (Верховного) Руководителя — пожизненно. Они призваны на службу непосредственно Аллахом, поэтому лучше всех знают, какая внешняя и внутренняя политика и социально-экономические приоритеты ему угодны. Как расширить по лику планеты ареал спасительных откровений пророка. Или — что по сути то же самое — как построить светлое коммунистическое будущее в одной отдельно взятой стране. Так что с возвращением в Азию, дорогие товарищи. Вся власть Госсовету!

Дмитрий Орешкин, The Insider