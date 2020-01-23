Больше «патриотизма» и деревянных автоматов Алесь Киркевич

23.01.2020, 16:46

Алесь Киркевич

Чем займутся политруки в школах?

Похоже, что два ведомства, которые на протяжении минувшего года так часто радовали журналистов скандалами, самоубийствами и разного рода «несчастными случаями на производстве» - Министерство образования и Министерство обороны, наконец-то слились в экстазе и даже что-то родили. А именно - должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию.

Больные, перепуганные, изможденные социальными сетями и поиском себя юноши знать не знают ни про «долг Родине», ни про нормативы по сборке автомата Калашникова

Все должности, которые могут существовать в Беларуси, собраны в один «гроссбух» - здоровенный квалификационный справочник, утвержденный Минтруда. Дело в том, что 17 января среди служащих, занятых в сфере образования, появилась новая должность: руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Требуется от кандидата на должность прохождение службы в Вооруженных силах (как вариант - военная кафедра) и педагогическое образование.

Чем же он будет заниматься? Прикладным патриотизмом: «реализовывать идеологию белорусского государства в области обеспечения военной безопасности». По факту, кроме формирования «патриотического сознания», в обязанности новоиспеченного военрука входит подготовка детишек (на пару с физруком) ко всяким соревнованиям, учет военнообязанных, а также индивидуальная работа по увещеванию школьников в плане будущей службы в Минобороны и прочих силовых структурах.

Интересно, что в том самом «гроссбухе» от Минтруда никаких военруков ранее не значилось. Хоть сам предмет «Начальная военная подготовка» в школах и без того есть. Тусклый аналог ранее существовавшего предмета с похожим названием из советской эпохи. Видимо, кому-то наверху показалось, что этого мало. Нужно больше патриотизма, камуфляжа и деревянных автоматов. Укрепит ли это каким-то образом обороноспособность страны?..

Большинство из нас помнит военруков старых времен из школ и техникумов. Поджарые и обрюзгшие, пьющие и не очень, обрамленные благородной сединой и уже успевшие облысеть… Всех их объединяло что-то общее. Как правило, это были уставшие от жизни отставники с прозрачной синевой в прищуренных глазах, в которых некогда отражалось безоблачное небо бесконечных гарнизонов на «краю земли» - где-нибудь в Казахстане, Таджикистане или на Кольском. А еще их объединяло осознание того факта, что войны тут никогда не будет. Там - в Таджикистане или Казахстане - может, еще полыхнет. А тут - нет. Можно расслабиться. И самому, и детишкам.

У нас в лицее тоже был военрук (может, назывался как-то по-другому, уже не вспомню). Русский. Отставник. Имени с фамилией я тоже не помню, называли его просто - Фролович. Всегда подтянутый и в меру флегматичный. В меру пунктуальный: больше, чем на 15 минут, на урок не опаздывал. Фролович любил посмеяться, рассказать байку из военной жизни, а потом выдать всем какой-нибудь устаревший текст из советского учебника для переписывания в конспект и - мирно удалиться играть в нарды и курить с физруком.

Один раз мы даже маршировали за школой. Раза два метали муляжи гранат. Два-три раза постреляли из пневматики, купленной на наши же деньги, а потом с гордостью разобрали дырявые мишени из желтоватой бумаги - на память. Фролович улыбался и смотрел на наши потуги максимально снисходительно. Войны-то не будет. На уроке у того же физрука детеныш мог разбить себе нос или сломать руку. У Фроловича травматизм был исключен напрочь. Опасности нет. Как и смысла… Благодать.

Сейчас, наверное, что-то поменялось. И там, наверху, зашевелились. Может, на самом деле испугались за территориальную целостность и конституционный строй: мировые новости ведь читают. А может, просто устали от крайне низкого качества «человеческого материала», который попадает в военкоматы. Больные, перепуганные, изможденные социальными сетями и поиском себя юноши знать не знают ни про «долг Родине», ни про нормативы по сборке автомата Калашникова. Того и гляди повесятся, а беда на следующий день в телеграм-каналах всплывет!

Если серьезно, то можно бесконечно улыбаться в ответ на инициативы Минобороны, а можно - задуматься. Чтобы войны не было у нас от слова «никогда», все-таки лучше быть к ней готовым. Да и выполнение норматива на время по наполнению рожка АК вряд ли помешает молодому и растущему организму. Если речь о школьнике, то в перерывах между зубрежкой Фета и перечитыванием какого-нибудь Салтыкова-Щедрина можно и делом заняться. Почему бы и да?

Вот только в Европе, даже в соседней с нами Украине, давно работают совсем другие инициативы для подростков подобного профиля. Речь о скаутинге. В Украине это называется «Пласт». Движение появилось не когда жареный петух клюнул в районе Крыма и Донбасса, а несколько ранее - лет сто назад. Походы в горы, лагеря в Карпатах, береты и сдача нормативов, искры костров, улетающие в звездное небо… Романтика для юношей и девушек, а еще - вполне конкретный набор полезных знаний. Ну и патриотизм, конечно же: военная история Украины, места боев, возложение венков к памятникам гетманам и повстанцам.

Штука в том, что в Беларуси скаутские организации если и остались, то на уровне католических костелов. И там скорее про молитвы разговор, чем про патриотизм. Все остальные - нерелигиозные - организации скаутского толка в Беларуси просто убрали с глаз долой через запреты и лишение регистрации еще в конце 1990-х. Почему? Наверное, были настоящими и чересчур патриотичными. А потом началась реанимация «славного советского прошлого» в виде нового комсомола и пионерии. Как это все выглядит на практике, вы и сами знаете…

Дать юноше базовые военные знания и привить любовь к Родине - совсем не плохо. Даже хорошо. Но есть нюансы. Из какого инкубатора начнут брать руководителей по военно-патриотическому воспитанию и не будут ли это клоны тех самых уставших отставников, только намного моложе и с вечными претензиями по поводу невысокой учительской зарплаты? Из какого «святого источника» будущие военруки станут черпать ту самую идеологию белорусского государства, если даже президент как-то обмолвился, мол, не создали у нас никакой адекватной идеологии? За что можно не волноваться, так это за деревянные автоматы. Они всегда под рукой. А если закончатся - еще вырежем. Благо, леса в «партизанской республике» еще хватает.

Алесь Киркевич, «БелГазета»