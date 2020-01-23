Журналистам из пула Лукашенко cпециально сказали опубликовать оскорбления в адрес Баррозу 1 23.01.2020, 17:07

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ГосСМИ были уверены, что слова диктатора — просто эмоции.

Любопытный момент из интервью бывшего сотрудника госгазеты, раньше работавшем в пуле Лукашенко.

— Иногда просили какие-то вещи не давать в эфир, например личные терки на совещаниях с должностными лицами, перепалки. Или очень откровенные вопросы могли обсуждаться, например взаимоотношения с Россией. Тогда нам говорили: вот это опускаем, — рассказал собеседник tut.by. — А бывало, что просили какие-то эмоциональные вещи, наоборот, давать в эфир — и это вызывало удивление. Вспоминается, как Лукашенко назвал главу Европейской комиссии Жозе Баррозу «козлом». Мы были уверены, что Лукашенко высказался на эмоциях в узком кругу. Но нет, нам сказали публиковать.

Напомним, в апреле 2011 года СМИ облетела цитата, сказанная Лукашенко в адрес главы Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу.

— Что касается таких козлов, как Баррозу и прочих... Ну, кто такой Баррозу? Был какой-то Баррозу в Португалии, но выгнали его и устроили в Еврокомиссию. Я меньше всего смотрю, что где кто ляпнул из европейских чиновников. Их там тысячи, — заявил Лукашенко.

И прокомментировал попытки введения экономических санкций против Беларуси:

— Просто негодяи. Поэтому я не хочу говорить о всяких Баррозу, других «козлах», «быках» и прочих…