Рэпер Face записал ролик о протестах в России 23.01.2020, 17:18

Популярный музыкант активно поддерживает российских политзаключенных.

Рэпер Face (Иван Дремин) опубликовал на своем ютуб-канале ролик-инструкцию, где показал, как необходимо правильно собирать передачку для тех, кто находится в СИЗО. В этом ролике Face вместе с Дарьей Блиновой и Алексеем Миняйло показал, как собирал передачу для фигуранта «Московского дела» Егора Лесных, приговоренного к 3 годам колонии. Суд признал Лесных виновным в том, что на митинге в Москве он применил насилие к сотруднику полиции, пишет znak.com.

На записи видно, как Face, Блинова и Миняйло разворачивают шоколадные конфеты, убирая обертку, и перекладывают пряники в прозрачный пакет. «Нам нужно достать конфеты из оберток, чтобы [положить] в прозрачный пакет», — объясняет невеста Егора Лесных Дарья Блинова. По словам девушки, при передаче в СИЗО фруктов и овощей необходимо сохранять наклейки из магазина, где бы указывался вес продукта. «[Наклейка] — это дополнительное подтверждение, что это томаты, что никто туда ничего не подсыпал», — пояснила Блинова. Также девушка рассказала, что передавать в СИЗО можно только те крупы, которые не требуют варки.

«Многим людям интересно, почему я этим занимаюсь, почему я собираю передачу человеку, которого я лично не знаю, — говорит в конце ролика Face. — Егор [Лесных] как и многие ребята, которые были осуждены и еще ждут суда, не сделали ничего страшного, ничего такого, что заслуживает суда, и уж точно они не заслуживают тюремных сроков». По словам рэпера, «не обязательно прыгать на танк, бороться с ветряными мельницами, но необходимо стараться защищать свои интересы». «Каждый может попасть в подобную ситуацию и уехать на трешку ни за что. Мы должны бороться за свои интересы мирным путем, но должны бороться. Есть мелочи, которыми ты поможешь помочь ребятам, и эта помощь отразится на нашем обществе в любом случае, именно поэтому я здесь сижу и делаю абсолютно маленький, но хороший поступок, чтобы помочь Егору, а через него и всем ребятам, кто страдает от несправедливости и нашей системы», — заключил исполнитель.

Напомним, 34-летний Егор Лесных был приговорен к 3 годам колонии общего режима по статье 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»). По версии следствия, 27 июля Егор Лесных и другой задержанный по «московскому делу» Максим Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Лесных, как уверены в СКР, ударил ногой бойца ОМОНа Федорова «в нижнюю часть спины справа». При этом 30 июля Кунцевский районный суд Москвы оштрафовал Лесных на 10 тыс. рублей по части 6.1 статьи 20.2 КоАП за участие в акции 27 июля в Москве. Егор Лесных рассказал своему адвокату, что во время обыска оперативники угрожали подбросить ему патроны, а его девушке — амфетамин.

«Московское дело» — это серия уголовных дел, возбужденных сначала по 212 статье УК РФ («Массовые беспорядки»), а затем переквалифицированных на статью 318 УК РФ («Применение насилия к представителям власти»). Значительная часть дел была возбуждена по итогам массовой акции протеста оппозиции 27 июля в Москве. Поводом для выхода на митинг стал недопуск большинства оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

10 августа в Москве прошла акция протеста на проспекте Сахарова. Она стала самой массовой акцией в Москве за последние восемь лет. По данным «Белого счетчика», на митинг пришли 50 тыс. человек, в МВД насчитали 20 тыс. На митинге в тот день присутствовали Face, группы IC3PEAK и «Кровосток», журналист Леонид Парфенов, писатель Людмила Улицкая, журналист и блогер Юрий Дудь, блогеры Данила Поперечный, Эльдар Джарахов и Ресторатор.