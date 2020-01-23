Израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании 23.01.2020, 17:37

2,388

Наама Иссахар

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Она считает, что обращения матери и премьер-министра Израиля достаточно для рассмотрения помилования.

Израильтянка Наама Иссахар, отбывающая в России семь с половиной лет колонии по обвинению в якобы контрабанде наркотиков, не стала просить президента России о помиловании. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает "Интерфакс". По словам омбудсмена, Иссахар считает, что обращения матери и премьер-министра Израиля достаточно для рассмотрения помилования.

Обмудсмен отметила, что у израильтянки "все в порядке" и у нее нет претензий к содержанию в камере.

Ранее в четверг во время своего визита в Израиль российский президент Владимир Путин встретился с матерью осужденной израильтянки. Он пообещал учесть ее просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения.

25-летняя Наама Иссахар в апреле прошлого года летела в Тель-Авив из Индии транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у нее в багаже обнаружили около девять граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинения в "контрабанде".

Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу США. Хакер, однако, был выдан в Соединенные Штаты вскоре после вынесения Иссахар приговора.