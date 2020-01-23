Белорусы в Ухане: В социальных сетях все друг друга подбадривают 23.01.2020, 18:10

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В закрытом китайском городе Ухань / instagram.com/athene.news

Белорусы, которые остались в Ухане, рассказали о ситуации в городе.

“Люди стараются шутить, не все воспринимают то, что происходит, серьёзно. Но лично я чувствую себя в каком-то апокалипсисе”, — рассказывает студентка Анжелика Зудина. Девушка учится в городе Ухань, который китайские власти 23 января закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, пишет euroradio.fm.

Анжелика Зудина / "Фейсбук"

“В социальных сетях все друг друга подбадривают — мол, в основном заболевают люди среднего возраста и старше. А мы молодые — переживём. Паника маленькая, но есть. Общественный транспорт не работает, — продолжает Анжелика. — Сегодня предупреждали, что в городе будут что-то распылять, поэтому с 16:30 до 21:00 нельзя выходить на улицу. Но я из дома и так почти не выхожу”.

Девушка рассказывает, что закупилась продуктами заранее, поэтому пока запасов хватает. Утром в магазин сходит её друг.

11-миллионный город изолирован от всего остального мира — как Оран из романа “Чума” Альбера Камю.

“Как только появилась новость о карантине, люди стали пытаться покинуть город как можно быстрее, — рассказывает ещё одна студентка Наталия Байдич. — Говорят, кто-то нашёл частного водителя, чтоб доехать до соседней провинции. За 3000 юаней [$430. — Прим.]! Сейчас уже и трассы перекрыли, поэтому выехать невозможно. Разворачивают обратно”.

Наталия Байдич / "ВКонтакте"

Узнав о карантине, люди побежали в супермаркеты. Однако шопинг длился недолго: магазины вскоре один за другим стали закрываться. Сейчас в центре города дежурит милиция.

“Многих больше напугал карантин, чем вирус. Неизвестно, сколько это продлится и когда можно будет покинуть город, — признается студентка. — Заразиться тоже страшно. Тем более в чужой стране”.

Игорь Шпырёв работает менеджером в порту Уханя. Сегодня днём он смог выбраться из изолированного города. На КПП у него и у его водителя спросили о здоровье и померили температуру. Поскольку никаких признаков болезни не было — пропустили.

Игорь Шпырёв / "Фейсбук"

“Я видел, что тех, у кого была температура, отправляли парковаться в специальную зону”, — рассказывает Игорь. Дальше он пересел на поезд и разговаривал из вагона.

“Апокалипсиса и паники нет, — успокаивает он. — Давка [в магазинах] не из-за того, что завтра начнётся зомбилэнд. Просто сейчас канун Нового года. Не все успели закупить продукты. Я бы сейчас тоже закупался, если бы не уехал. Паниковать не надо”.