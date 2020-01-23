Россия сравнялась с Угандой в глобальном рейтинге коррупции 23.01.2020, 18:15

Пока не удалось догнать Центрально-Африканскую Республику, Зимбабве и Конго.

Россия поднялась на одну ступень в глобальном рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International.

В индексе-2019 из 180 стран Россия разделила места со 137-го по 146-е - в одном ряду Кенией, Либерией, Мавританией, Папуа-Новая Гвиней и Угандой, передает finanz.ru.

Чуть ниже России - на местах с 146 по 153-е - расположились Иран, Гондурас, Бангладеш, Ангола и Коморские острова. Чуть выше - Гвинея, Мексика, Мьянма и Мали.

Из стран бывшего СССР по уровню коррупции Россия проиграла лишь Таджикистану, Узбекистану и Туркмении. Кыргызстан увеличил отрыв, поднявшись с 132-го на 126-е место, Армения взлетела с 105-го места на 77-е, Грузия заняла 44-ю строчку, а Эстония - единственная из постсоветских государств - оказалась в топ-20.

За последние четыре года Россия потеряла 18 позиций в рейтинге, что, впрочем, объясняется увеличением количества стран, участвующих в исследовании.

Сводный индекс восприятия коррупции за прошлый год составил 28 баллов - столько же, сколько 5 лет назад, и на 1 балл меньше, чем в 2017-м. Индекс рассчитывается по шкале от 0 до 100, и чем ниже значения - тем выше коррупция.

Положение дел с коррупцией в РФ не меняется: системное противодействие подменяется точечными уголовными делами, существующие антикоррупционные инструменты не развиваются, а Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию по-прежнему не ратифицирована, констатирует Transparency.

«В отсутствие политической воли к реальным изменениям, противодействие коррупции обречено оставаться карго культом», - говорит считает Антон Поминов, директор Центра «Трансперенси Интернешнл - Р».

«Точечные меры, принимаемые органами власти, которые отвечают за противодействие коррупции, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в нашей стране - для этого необходимо выстраивать инклюзивную систему согласования интересов общественных акторов, которая не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц», - считает он.