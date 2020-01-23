Алексей Бага: Я рад оказаться в «Жальгирисе» 23.01.2020, 18:24

Экс-наставник БАТЭ – о том, как попал в литовский клуб.

Экс-главный тренер БАТЭ объясняет «Трибуне», почему отправился в Литву.

После расставания с БАТЭ Алексей Бага недолго оставался без работы. 38-летнего специалиста сватали в клубы Польши, Саудовской Аравии, Азербайджана, Литвы.

Ясности наступила на прошлой неделе, когда тренер возглавил «Жальгирис» из Вильнюса. Мы созвонились с Багой и узнали, почему он выбрал именно этот вариант и как адаптируется на новом месте.

– Алексей Анатольевич, уже успели побывать в «Акрополисе»?

– Не, Сань, какой «Акрополис»? Я оказался в новом клубе, где нужно как можно быстрее вникнуть во все процессы. Работы очень много. Пока живу в отеле и, если честно, еще даже не успел прогуляться по городу.

– Как вы вообще оказались в «Жальгирисе»?

– Меня пригласили на встречу с президентом клуба. И уже на следующий день я был в Вильнюсе. Там были озвучены задачи на сезон, личные условия для меня, условия по помощникам. Дал добро на работу в «Жальгирисе», все-таки многие клубы уже укомплектовались и отправлялись на сборы. Ждать каких-то заоблачных вариантов было бессмысленно. Тем более появилась возможность поработать за границей. Мне интересно оказаться в другой языковой среде. Например, многие бытовые вопросы приходится решать на английском. Уже сейчас могу сказать, что это отличная практика. Намного лучше, чем сидеть дома на диване и с обиженным лицом ждать какого-то суперпредложения.

– При этом в последний месяц ваша фамилия не сходила с новостных заголовков. Вас сватали и в «Судуву», и в «Ягеллонию», и в «Нефтчи», и в клубы Саудовской Аравии…

– Не буду скрывать, у меня были собеседования-интервью с руководителями двух клубов из этого списка. Не хочется говорить с кем именно. По разным причинам возглавить эти команды не удалось. Где-то руководители выбрали других кандидатов, где-то сыграли роль мои семейные обстоятельства. Я сам отказался ехать куда-то далеко и перевозить туда родных.

– Как на вас выходили потенциальные работодатели?

– Сейчас не составляет труда «пробить» телефон нужного тренера или футболиста. На меня напрямую выходили представители клубов. Наверняка на руку сыграл опыт работы в БАТЭ. Все знают об этом клубе, никаких агентов у меня не было и нет. Например, от «Жальгириса» поступило конкретное предложение. По задачам, составу команды, другим нюансам этот вариант показался интересным. Было приятно познакомиться с руководством, администрацией клуба. Здесь работают компетентные люди. Взять тех же Дейвидаса Чеснаускиса и Дейвидаса Шембераса.

– Однако не поверю, что вам не хотелось возглавить ту же «Ягеллонию»…

– От звонка потенциального работодателя до заключения контракта очень длинный путь. Хотеть работать в каком-то клубе и оказаться там – две большие разницы. Не нужно забывать, что опыт самостоятельной работы у меня не такой большой, чтобы грезить о каких-то европейских топах. Чтобы оказаться там, нужны знания и опыт, которые приходят со временем.

– Но как минимум опыт собеседований с руководителями клубов вы уже приобрели.

– Это тоже хороший опыт, когда впервые общаешься с руководителем с глазу на глаз. У меня была одна такая встреча в Минске, куда прилетали боссы одного клуба. На второе собеседование я ездил за пределы страны. Все это было в новинку.

– Не считаете, что с вами сыграло злую шутку то, что вы открыто говорили о различных вариантах продолжения карьеры журналистам?

– Если есть информация, то она по-любому где-то всплывет. Спокойно к этому отношусь. Если что-то должно случиться, то оно произойдет.

– Насколько мне известно, вы возглавили «Жальгирис» после того, как руководство не смогло договориться с другим кандидатом. Эта информация соответствует действительности?

– Насколько я знаю, команду приняли испанские специалисты. Они приступили к работе, но потом у главного тренера возникли определенные семейные обстоятельства. Команда осталась без главного тренера, и эту должность предложили мне. Я согласился.

– Еще одним важным моментом было появление в команде ваших помощников из БАТЭ Дмитрия Молоша и Валерия Тарасенко…

– Это было достаточно важно. Я не говорю, что местные тренеры хуже, но во всем мире существует практика, что главный тренер приходит со своими помощниками. Дело в том, что твои люди знают требования и понимают тренировочный процесс. Это значительно облегчает адаптацию. Одним из моих требований в «Жальгирисе» было приглашение Валерия Тарасенко.

– А как же Дмитрий Молош?

– К этому моменту он уже трудоустроился в тренерском штабе «Лиепаи». В Риге он параллельно будет учиться на курсах категории Pro. Дима будет находиться при деле, поэтому рад за него.

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– «Жальгирис» – хороший клуб, но все-таки это немного не тот уровень по сравнению с БАТЭ. Согласитесь?

– Сравнивать эти клубы не совсем этично. Сейчас я отправлюсь за практикой в другой чемпионат, буду работать в англоязычной среде. Еще раз, сидеть на диване и ждать предложений от «Зенита» или московского «Локомотива» было бы наивно и глупо. Я рад оказаться в «Жальгирисе».

– Вас не смущает уровень литовских стадионов и скромная посещаемость этого чемпионата?

– Еще раз, я рад оказаться в «Жальгирисе». Будем работать в таких условиях, какие есть. Сейчас гораздо важнее донести до команды свои требования, чем думать о посещаемости чемпионата. Главное, что в клубе ко мне относятся добродушно. Дай Бог, чтобы так было дальше.

– Как вас презентовали в «Жальгирисе»?

– Меня познакомили со всей администрацией, офисом, тренерским штабом. Затем представили команде. Нужно было сказать приветственную речь на английском. Удалось сделать это. После ребята сказали, что им всем было понятно. Мне похлопали, я со всеми обнялся и поехали на тренировку.

– Если не секрет, о чем говорили в приветственной речи?

– Говорил, что перед нами стоят большие задачи, и клубу нужно возвращать чемпионство. Сказал, что в команде собраны хорошие футболисты. Это на самом деле так, я уже посмотрел много прошлогодних матчей «Жальгириса». Кажется, не говорил каких-то высокопарных слов, но, опять же, пришлось изъясняться на английском.

– Сейчас почти все время приходится говорить на английском?

– Не сказал бы, что здесь отовсюду льется английская речь. Но иногда приходится говорить на английском, все-таки в команде много легионеров. Плюс молодые литовские ребята не очень хорошо понимают по-русски. Здесь в некоторых моментах помогают более опытные литовские игроки. Не сказал бы, что я прямо-таки тараторю на английском, но нередко использую его на тренировках.

– Много чемоданов взяли с собой в Вильнюс?

– Чемоданчик вещей. Спортивную экипировку уже выдали, поэтому всего хватает. Когда будут выходные, съезжу в Минск, что-то доберу. Пока ничего особенного с собой не перевозил. Думаю, со временем будем осваиваться.

– Планируете перевезти семью в Вильнюс?

– Со временем. Тем более Вильнюс – шикарный город. Здесь есть куда сходить и что посмотреть. Правда, необходимо заняться документами и найти жилье. Плюс у нас маленький ребенок, поэтому нужно везти много всяких прибамбасов.

– Как супруга отреагировала на ваше решение продолжить карьеру в «Жальгирисе»?

– Очень цивилизованно, все-таки переезды – часть моей работы. Семья и родители рады, что у меня появилась возможность самостоятельной работы в другой стране. Хорошо, что не приходится сидеть на диване. Вообще после перехода в «Жальгирис» получил много смс и звонков с пожеланиями удачи.

– Какое смс стало для вас самым неожиданным?

– Люди все те же. Много и футбольных ребят, и тех, кто не относится к спорту. Поздравили те же Леша Калюжный, Андрей Стась. Многие люди обещают заглянуть в Вильнюс на футбол.

– Андрей Капский пожелал вам удачи?

– Да. Когда поздравлял с Крещением, пожелал удачи.

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– В Беларуси многих удивило, что «Жальгирисом» руководит женщина. Какое впечатление на вас произвела Вильма Венсловайтене?

– Она давно работает в футболе. Кроме «Жальгириса» Вильма трудилась в «Хартсе». Это достаточно современный и образованный руководитель. Не вижу никаких проблем. Плюс ей помогают два легендарных в прошлом литовских футболиста. Мы постоянно на связи.

– Ваше первое впечатление от Чеснаускиса и Шембераса?

– Супер-ребята. У нас хороший контакт. Эти люди не выпячивают себя. Они интересуются нашими делами, футбольной ситуацией в Беларуси.

– После вашего прихода мы увидим в «Жальгирисе» белорусских футболистов?

– Нужно понимать, что белорусы считаются легионерами в чемпионате Литвы, а на поле может находиться не больше четырех игроков без паспорта ЕС. Сейчас в команде уже есть два таких футболиста. Возможно, на оставшиеся вакансии пригласим белорусов.

– Вы уже успели проявить свое чувство юмора в Литве?

– На собрании команды сказал, что в Беларуси, как и в Литве, Саулюс Миколюнас тоже долго не выигрывал чемпионат. Пора бы уже это исправить. Посмеялись и пошли на тренировку.

– С «Жальгирисом» готовы реабилитироваться за прошлый сезон в БАТЭ и вновь стать чемпионом?

– Не сказал бы, что должен перед кем-то реабилитироваться. Прошлый сезон – это история. Я перешел в новый чемпионат. Здесь нужно как можно быстрее познакомиться с ребятами, вникнуть в нюансы литовского футбола и каждый день работать на сто процентов. Буду делать все, что умею, а там посмотрим, как все сложится.