Королева Елизавета II подписала закон о выходе Британии из ЕС 1 23.01.2020, 18:31

Великобритания должна официально покинуть Евросоюз 31 января.

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом говорится в сообщении в Twitter лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга.

Таким образом, законопроект приобретает статус закона.

29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Процесс ратификации будет завершен в течение следующей недели до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.