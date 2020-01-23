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Королева Елизавета II подписала закон о выходе Британии из ЕС

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  • 23.01.2020, 18:31
Королева Елизавета II подписала закон о выходе Британии из ЕС

Великобритания должна официально покинуть Евросоюз 31 января.

Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Об этом говорится в сообщении в Twitter лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга.

Таким образом, законопроект приобретает статус закона.

29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Процесс ратификации будет завершен в течение следующей недели до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.


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