Королева Елизавета II подписала закон о выходе Британии из ЕС

Королева Елизавета II подписала закон о выходе Британии из ЕС1
- 23.01.2020, 18:31
Великобритания должна официально покинуть Евросоюз 31 января.
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Об этом говорится в сообщении в Twitter лидера палаты общин Джейкоба Уильяма Рис-Могга.
Таким образом, законопроект приобретает статус закона.
29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.
Процесс ратификации будет завершен в течение следующей недели до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.