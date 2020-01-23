По ту сторону трубы Алесь Дубовский

23.01.2020, 18:38

Если долго вглядываться в трубу (особенно нефтяную или газовую), труба начинает вглядываться в тебя.

Отечественный политический класс воспринял начало трансфера власти в РФ сквозь призму собственной повестки - проблем интеграции и цен на энергоносители. Естественно, произошедшее толкуется преимущественно как позитивный сигнал, хотя текущее состояние белорусско-российских дел вряд ли дает основания для подобного оптимизма.

15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к парламенту и народу. Послание уже признали самым ярким за последние годы, причем после его оглашения рейтинг одобрения скакнул вверх не только у российского президента, но и у правительства, давно уже не испытывавшего избыточной народной любви. Понятно, по ходу оглашения инициатив Владимира Владимировича зал неоднократно взрывался аплодисментами, но будем честны: аплодировали не столько результатам, сколько намерениям.

Основное содержание послания - трансфер власти, о котором так много писали и говорили и в России, и у нас в 2018-19гг. Владимир Владимирович дал понять, что после 2024г. больше не будет президентом. Одновременно Владимир Владимирович дал понять, что в 2024г. из политики не уйдет. Куда конкретно переместится Владимир Владимирович в 2024г., он понять не дал, но предполагают, что речь идет о Госсовете, усиливаемом и наделяемом новыми полномочиями. Параллельно усиливаются и наделяются полномочиями парламент, Конституционный суд, правительство и т.п., т.е. вместо жесткой президентской «вертикали» возникает президентско-парламентская система сдержек и противовесов с распределенной ответственностью. При таком количестве центров власти, естественно, необходим верховный арбитр. И, кажется, все уже знают, кто этим арбитром собирается выступать. Правда, неизвестно, какое именно место в этой конструкции намерен занять Путин - опытный разведчик оставил себе завидное пространство для маневра.

Путин продекларировал нежелание пересматривать Конституцию РФ, однако собирается эту Конституцию радикально менять, фактически переписывать. Как и положено, нацлидер посоветуется с народом - правда, скорее всего, не в формате референдума, а посредством неотличимого от референдума опроса, который не обладает при этом юридическим статусом всенародного голосования.

Электорату вся эта «революция сверху», как ее уже окрестил российский официоз, будет предъявлена для одобрения в одном пакете с социальными и демографическими стимулами - достаточно скромными, если оценивать их честно. Голосование, при котором обыватель одной галочкой одобряет и выплаты за рождение ребенка, и радикальное перераспределение полномочий между органами власти, всегда беспроигрышно. Кажется, это главный урок, который следует извлечь белорусской элите, также озабоченной трансфером власти, из опыта российских коллег. Как оно будет на практике, мы, впрочем, не знаем: путинскую «революцию сверху» еще только предстоит, во-первых, оформить юридически, во-вторых, осуществить на практике.

Из косвенных следствий «революции сверху» главным и наиболее обсуждаемым как в РФ, так и в РБ является отставка правительства крайне непопулярного, но незаменимого Дмитрия Медведева, и назначение нового премьер-министра - экс-главы ФНС Михаила Мишустина, сумевшего превратить свое ведомство в один из самых эффективных даже по мировым меркам фискальных органов.

СВЕТ В КОНЦЕ ТРУБЫ

Беларусь наблюдала за российской «революцией сверху» без долгосрочных контрактов по нефти и газу, в обнимку с призраком 31-й интеграционной карты, будоражащей наш политический класс. Ну, поблагодарили старого премьера, поздравили нового и прочие официальности. Но вряд ли изменения в экономическом блоке правительства РФ окажутся радикальными, а отставка Медведева, игравшего в пьесе про интеграцию роль злого следователя, изменит содержание самой пьесы.

На прошлой неделе в Москву для переговоров с и.о. вице-премьера РФ Дмитрием Козаком летал вице-премьер РБ Игорь Ляшенко, экс-глава «Белнефтехима». Судя по куцым комментариям, «встреча по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере» не завершилась убедительным итогом. Вряд ли достигли цели и попытки поддавить московских визави инсайдами о возможной остановке транзита российской нефти через РБ. По крайней мере, 15 января министр энергетики РФ Александр Новак (теперь тоже и.о.) на вопрос о действиях Москвы в случае перекрытия Минском транзита односложно заметил: «Давайте без фантазирования. Зачем нам это делать?»

Вяло развивался и сюжет с экологическим налогом на транспортировку нефти: «источник в нефтяной отрасли республики» поведал РИА «Новости», что налог не имеет отношения к России. И даже конкретизировал: «Предполагается, что этот экологический налог будет платить «Гомельтранснефть «Дружба» как оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба». «Транснефть» ничего не будет платить».

Что касается газа, то Минск планирует продолжить переговоры с Москвой до конца января, заявил 15 января министр энергетики РБ Виктор Каранкевич. И на всякий случай тоже успокоил: «Газа вполне достаточно, газ есть... Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся».

Наконец, особенно взвешенно и увещевательно прозвучало датированное 14 января заявление министра финансов Максима Ермоловича о том, что нефтяные споры не привели к срочной перекройке бюджета: «Работаем по утвержденному бюджету, необходимости в каких-то его экстренных изменениях нет». Да, отсутствуют поступления экспортных пошлин на сырую нефть, производимую в РБ, однако прошлогодний бюджет был профицитным и правительство заблаговременно постелило соломку: «Мы очень хорошо подготовились в прошлом году к любым рискам - и с исполнением бюджета, и с работой нефтегазового сектора».

Подобная сдержанность, безусловно, заслуживает похвалы. Однако не стоит забывать, что факторы, сформировавшие позицию россиян по углеводородам, продолжают действовать.

Отдельно - так сказать, в качестве внутритрубных отложений - следует рассмотреть популярное в белорусском экспертном сообществе мнение, что выбранная в России схема трансфера означает, что Беларуси следует расслабиться и об интеграции с ней речь более не идет. Она базируется ровно на одном факте (отсутствие упоминаний про РБ в послании Путина) и одном допущении (Владимир Владимирович затеял все это ради продления полномочий). Вряд ли эта гипотеза верна: в политике не бывает ни шагов без последствий, ни соглашений, которые нельзя спустя годы извлечь из ящика письменного стола, ни несменяемых акторов. О том, как трансфер повлиял на темпы интеграции, можно будет говорить не ранее весны. Да и бояться, по большому счету, следует именно утраты интереса РФ к РБ, а не сезонных приливов братского чувства и интеграционного экстаза.

Алесь Дубовский, «БелГазета»