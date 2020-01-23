Лукашенко снова хочет пересмотреть образовательные программы 34 23.01.2020, 18:46

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Диктатор заявил, что нужно «повыбрасывать темы» и «не держаться за часы».

Во время встречи с учеными Александр Лукашенко заявил, что не понаслышке знаком со школьными учебниками, однако их качество у него часто вызывает вопросы. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

«Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, – беда, – заявил Лукашенко. – Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам нужно посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет – а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли – на этом уровне для врача и достаточно».

«Главная, наверное, тема не только нашего образования, науки, но и вообще нашей жизни – чему учить и как учить», – подчеркнул он.

Лукашенко призвал педагогов не бояться возможного сокращения тем и не держаться за часы.

«Мы лучше вам за меньшие часа будем больше платить. Нам нужно создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам нужно постоянно совершенствовать образование, – подчеркнул Лукашенко. – Иногда лишь бы сломать, а замены нет. Так не торопитесь. Новое должно расти из старого. Что-то должно отмереть, оно так и в жизни бывает. Но не надо революционно: новый мир построим, но не знаем какой и не знаем как».