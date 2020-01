Итог 20 лет Путина 2 Леонид Невзлин, The Liberal

23.01.2020, 19:12

Леонид Невзлин

Что получили граждане России?

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей отставке с поста президента России и назвал в качестве своего преемника бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Правление Путина принято делить на периоды его президентства – вот тут быть один Путин, потом другой. Но посмотрим на путинское двадцатилетие целиком: что получили граждане России по его итогам?

Начало правления Путина могло ввести в заблуждение: были начаты реформы, снизились барьеры для ведения бизнеса, активизировались переговоры о вступлении России в ВТО. Как отмечает экономист Сергей Гуриев, это «привело к резкому ускорению экономического роста, притоку иностранных инвестиций и укреплению рубля». Но при этом от трети до половины российских темпов роста в первом путинском десятилетии было обеспечено почти восьмикратным повышением цен на нефть в 1998-2008 гг. Обещанные Путиным реформы так и не были реализованы, предполагаемых экономических результатов добиться не вышло. Даже после быстрого посткризисного восстановления в 2010-11 гг. темпы роста экономики вскоре начали снижаться, и уже в 2013 году ВВП вырос лишь на 1,8%. Падение цен на нефть, аннексия Крыма, война на Донбассе, самоизоляция окончательно похоронили надежды и на реформы, и на ускорение экономического роста. Иностранные инвестиции существенно сократились, отток капитала ускорился.

Когда в 1999 году Путина утверждали на пост премьер-министра, он заявил, что главной задачей его правительства станет борьба с бедностью. Став президентом, Путин обещал обеспечить социальную защищенность граждан России. Он обещал бороться с бедностью в 2003-м, 2005-м и в последующие годы. Даже в декабре 2019-го он снова что главным вопросом, который стране остается решить, является борьба с бедностью. Между тем, согласно исследованию Росстата 2019 года об условиях жизни в России, доступа к централизованной канализации не имеют 22,6% граждан, две трети из которых проживают в сельской местности; половина из них вынуждена пользоваться выгребными ямами.

Самое заметное социальное «достижение» Путина последних лет – это повышение пенсионного возраста; для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65. Одним из аргументов в пользу этого решения стала выросшая продолжительность жизни. Но даже по данным официальной статистики (на 2017 г.), средняя продолжительность жизни в России составляет 72,7 лет. Это ниже, чем в большинстве стран СНГ, не говоря уже о развитых странах, где этот показатель превышает 80 лет. Другим аргументом была ожидаемая экономия бюджета в размере 3 трлн руб. в 2019–2024 гг., благодаря чему предполагалось повысить индексацию пенсий. Однако корректировки, внесенные позже в проект пенсионной реформы, урезали эту сумму на 500 млрд руб. за шесть лет.

Одновременно с пенсионным возрастом в России вырос налог на добавленную стоимость (с 18% до 20%), что привело к подорожанию целого ряда товаров и услуг, при том что реальные доходы россиян устойчиво падают с 2014 года.

Существенный рост доходов населения – один из главных мифов путинской системы. Хотя доходы действительно выросли, не стоит забывать, что самый высокий рост – на 20,9%, согласно Росстату, – реальной начисленной заработной платы пришелся на 2000 год. Это произошло на волне восстановления экономики после мирового финансового кризиса и дефолта 1998 года, когда зарплаты в России резко упали. Эффект низкой базы, рост цен на нефть и стремление Кремля обеспечить электоральную поддержку «преемнику» позволили обеспечить столь высокий рост зарплат. Но уже спустя год реальная зарплата выросла на 20%, а дальше темпы прироста стали значительно падать.

Из других «достижений» путинской системы – программа антисанкций и частично связанная с ней программа импортозамещения. Каждый раз, когда российские власти ввязываются в очередной политический или дипломатический скандал, страдает население. Жители России лишаются то минеральной воды и вина из Грузии, то молочной продукции из Беларуси. С 2014 года под запретом находятся разные виды сельхозпродукции из США, стран Евросоюза, Канады, Украины. Программа импортозамещения в фармацевтике была принята якобы для «обеспечения лекарственной безопасности РФ», но с 2013 года главный критерий при проведении госзакупок в этой отрасли – не качество, а цена, поэтому оригинальные препараты не могут конкурировать с дженериками. В результате иностранные фармкомпании уходят с российского рынка. Поскольку российские препараты зачастую либо совсем не действуют, либо дают побочные эффекты, родственники тяжелобольных вынуждены искать необходимые лекарства по всему миру.

А как же порядок? Ведь именно ради него жители России выбирали Путина.

Официальная статистика говорит о том, что за 20 лет в России действительно снизилось число преступлений (на 32,6%) и общее число людей, содержащихся в колониях (на 39,2%; во многом за счет амнистии 2015 года). При этом почти в четыре раза выросло число заключенных в возрасте от 56 до 60 лет и на 36% число заключенных старше 60 лет. Открытым остается вопрос, почему российские пенсионеры стали все чаще оказываться за решеткой…

Между тем, по данным Росстата, в стране за последние 20 лет в два раза выросло количество сотрудников судебной власти и прокуратуры. По оценке политолога Николая Петрова, в стране сегодня насчитывается примерно 4,5 млн силовиков и правоохранителей, или 6% трудоспособного населения страны: «это больше, чем в СССР, при том что Россия вдвое меньше СССР по населению».

Количество оправдательных приговоров при этом достигло исторического минимума. Как отмечается в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в 2018 году оправдательные приговоры были вынесены в 0,25% уголовных дел, что на 20% меньше, чем в предыдущем году. Иными словами, российская судебная система работает исключительно в интересах стороны обвинения, а такое понятие, как презумпция невиновности кануло в небытие.

Несмотря на усиление правоохранителей и пропагандируемый «порядок», резонансные убийства или загадочные смерти в период правления Путина происходят не реже, чем в 90-е. При Путине убиты политик Сергей Юшенков (застрелен в 2003 году в Москве), главный редактор журнала Forbes Пол Хлебников (застрелен в 2003 году в Москве), журналист Анна Политиковская (убита в 2006 году в Москве), бывший депутат Руслан Ямадаев (убит в 2008 году в Москве), адвокат Станислав Маркелов и журналист Анастасия Бабурова (застрелены в 2009 году в Москве), сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Наталья Эстемирова (убита в 2009 году в Ингушетии), политик Борис Немцов (застрелен в Москве в 2015 году). И это только несколько примеров. На совести российской власти гибель в СИЗО юриста Сергея Магнитского и смерть вице-президента «ЮКОСа» Василия Алексаняна, которого держали под стражей, несмотря на тяжелые заболевания.

Изначально социальный контракт между Путиным и российским обществом сводился к обеспечению экономической стабильности и порядка в обмен на ограничение политических прав и свобод. Но по факту за 20 лет российские граждане получили от Путина провальную социально-экономическую политику, сомнительный порядок и власть силовиков. За это же время они лишились основных прав и свобод, доступных гражданам демократических государств во всем мире: свободы слова, права на мирные митинги, права на честные выборы, права на беспристрастный суд. Они также потеряли институты, обеспечивавшие контроль общества за властью, – оппозицию и свободные СМИ.

До прихода к власти Путина в Госдуме второго созыва (1994-96 гг.) было представлено 7 фракций и 25 независимых депутатов. Созданная в декабре 2001 г. пропрезидентская «Единая Россия» уже в 2003-м получила в Госдуме большинство, а в 2007-м – конституционное большинство (потеряв его на шесть лет в 2011-м). Это обеспечило Кремлю полный контроль над законодательной властью и дало возможность проводить в силу любые законопроекты.

Начиная с 2000 года независимые СМИ в России целенаправленно уничтожались, переходили под контроль государства или близких к Кремлю промышленных групп, превращались в лояльные под давлением власти. Параллельно в России была выстроена машина тотальной государственной пропаганды, работающая не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию.

Один из тезисов этой пропаганды – возвращение Россией статуса великой державы. Но если посмотреть объективно, в чем он выражается? Например, в том, что Россия захватывает чужие территории, берет иностранных граждан в заложники, вмешивается в выборы других стран, участвует в допинговых махинациях. Или в том, что в интересах Кремля действуют хакеры, шпионы, фабрики троллей, подкупленные западные политики, в то время как сотрудники российских спецслужб совершают преступления в Европе. Путин «крышует» преступные и диктаторские режимы по всему миру, используя самые различные методы. Это дипломатическая и военная поддержка режимам Николаса Мадуро в Венесуэле и Башара Асада в Сирии, услуги нелегальных частных военных компаний в Сирии, ЦАР и других странах, предоставление убежища в России для преступников, в том числе для сбежавшего из Украины экс-президента Виктора Януковича. Вся эта деятельность сопровождается целенаправленной дискредитацией демократических ценностей, а сам Путин провозглашает конец либерализма.

Кто же стал бенефициарами этого двадцатилетия?

Согласно исследованию экономистов Филипа Новокмета, Тома Пикетти и Габриэля Зукмана (From Soviets toOligarchs: Inequality and Property in Russia, 1905-2016), оффшорное богатство россиян примерно в три раза больше, чем официальные чистые иностранные резервы, и сопоставимо по величине с общими финансовыми активами «оншорных» домохозяйств. То есть у богатых россиян за рубежом столько же финансовых богатств, сколько у всего российского населения внутри России. Общее состояние миллиардеров в России выросло до уровня 25-40% национального дохода в период с 2005 по 2015 год. Это намного больше, чем соответствующие показатели в западных странах, где общее состояние миллиардеров составляет 5-15% национального дохода.

За последние 20 лет в России сформировался особый тип элиты, ориентированной лично на Путина и зависящей от него. Эта элита выстроила систему феодального правления внутри России и рассматривает страну лишь как источник личного обогащения. За 20 лет внутри этой системы сформировались целые династии: Тимченко, Ротенберги, Ковальчуки, Патрушевы, Муровы, Чайки, Шамаловы, Бортниковы, Сечины. Экономика страны перекроена, чтобы обслуживать их интересы. Государственные и политические институты переформатированы, чтобы, сохраняя видимость остатков демократии, укреплять власть режима и обеспечивать его жизнеспособность на многие годы вперед. По сути итогом правления Путина стало построение в России мафиозного государства.

Леонид Невзлин, The Liberal (перевод - imrussia.org)