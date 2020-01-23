Нефть продолжает падение на новостях из Китая 23.01.2020, 19:33

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Эксперты ожидают падение на три доллара.

Мировые цены на нефть продолжают падать на новостях из Китая о распространении смертельного коронавируса, унесшего жизни уже 25 человек.

Как свидетельствую данные торгов в четверг, 23 января, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,25% - до $61,79 за баррель, что является минимумом с 4 декабря, передает korrespondent.net.

В свою очередь, нефть марки WTI подешевела на 2,45%, до $55,35 за баррель.

Накануне сообщалось, что цены на нефть начали падать на новостях о новом вирусе в Китае. Эксперты Goldman Sachs предупредили о возможном падении цен на "черное золото" на $2,9.