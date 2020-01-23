Фотофакт: в разных городах России нашлись неудачные клоны минской скульптуры «Незнакомка» 8 23.01.2020, 19:36

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Минская "Незнакомка" слева, в центре девушка из Кисловодска, а справа - из Белореченска.

Плагиату до оригинала далеко.

Минская «Незнакомка» появилась в Михайловском сквере еще в 1998 году и стала первой установленной у нас городской скульптурой Владимира Жбанова. Очень быстро «Незнакомка» стала своего рода визитной карточкой белорусской столицы. Но это совершенно не останавливает любителей плагиата, пишет kp.by.

Минская "Незнакомка". Фото: UNINVITED_ALEX

Дочери скульптора Дарье Жбановой написала в интернете неравнодушная жительница Кисловодска. Она рассказала, что в их городе у входа в клуб Военного санатория установили очень похожую на «Незнакомку» скульптуру девушки на скамейке - вот только сделана она топорно.

Кисловодская "Незнакомка" во многом повторяет свою белорусскую сестру - только выполнена менее талантливо. Фото: группа в vk "типичный Кисловодск".

Выяснилось, что это не единственный случай плагиата в Кисловодске - есть также неудачные копии городских скульптур из Челябинска и Екатеринбурга. Это плагиат с «Влюбленных» автора Софии Грековой-Прохоренко и «Нищего» Максима Саламасова.

Дарья Жбанова говорит, что пока не решила, как относиться к плагиату:

- Скульптуры похожи не один-в-один, но очевидно, что за отправную точку взяли работу моего отца, а дальше ваяли, насколько таланта хватило. Думаю, что судиться с создателями кисловодской скульптуры - только время тратить, тем более что она безымянная. Узнать, кто ее создал, нам пока не удалось. 26 января папе исполнилось бы 66 лет (напомним, Владимир Жбанов умер в 2012 году - авт.). Мы сейчас больше заняты тем, чтобы сохранять память о нем.

Кстати, это не единственная попытка скопировать «Незнакомку». Мне присылали фото из мастерской Белореченска Краснодарского края, где по частному заказу изготавливают скульптуры, до боли напоминающие «Незнакомку». Причем по желанию заказчика для еще большей красоты к скульптуре можно добавить зонтик, сумочку, а также собачку или кошечку.