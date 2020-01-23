Украинцы до весны получат «паспорт в смартфоне» 4 23.01.2020, 19:45

Иллюстративное фото: thedigital.gov.ua

Граждане Украины смогут получить электронную ID-карту и загранпаспорт в приложении «Дія».

В приложении "Дія" (государство в смартфоне, - ред.) появится возможность получить электронную ID-карту и загранпаспорт в конце февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Министерство отмечает, что цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях.

"В конце февраля нас ждет важная новация от Государственной миграционной службы Украины. "Дія" анонсировала ID-карту и загранпаспорт в смартфоне", - сообщили в МВД.