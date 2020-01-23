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В пятницу в Беларуси ожидается до +6 градусов

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  • 23.01.2020, 20:00
В пятницу в Беларуси ожидается до +6 градусов

Синоптики вновь обещают сильный ветер.

В пятницу, 24 января, в Беларуси будет преобладать облачная погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром местами прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый.

Ночью ожидается -4... +1, днем термометры покажут от 0 до 6 градусов тепла.


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