«Меньше чем за 10 не повезу» 12 23.01.2020, 20:33

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Вызвал «Яндекс.Такси», а водитель диктует условия — что делать?

Вряд ли найдется такой человек, который действительно хорошо понимает, что творится на рынке пассажирских перевозок в Беларуси. С одной стороны, таксисты-предприниматели вправе сами устанавливать тарифы на свои услуги. Некоторые этим успешно пользуются и возят задорого. С другой стороны, есть те, кто жалуется на профессию, на службы и сервисы, кто говорит, что еле сводит концы с концами и требует повышать тарифы. В этой ситуации сложнее всего пассажиру: никогда не знаешь, на какого водителя нарвешься, пишет onliner.by.

Минимальная ставка — десятка?

На днях читатель столкнулся с неожиданной трудностью при вызове «Яндекс.Такси». Водитель не отказался оказывать услугу, он просто предложил за нее собственную цену, которая существенно отличалась от сформированной приложением.

— Довольно много пользовался сервисом, и никогда не было никаких замечаний. В этот раз я опаздывал на работу, заказал машину. Пришло сообщение о том, что водитель прибыл — я попросил немного меня подождать. А он мне с ходу озвучивает свою цену на поездку. Я согласился, так как очень опаздывал и не хотел дожидаться другой машины. Видимо, уже начали свои цены гнуть, — рассказал читатель Onliner.

Собеседник добавил, что аналогичная ситуация произошла с его знакомым. В обоих случаях водители предложили ехать за 10 рублей.

— Чек мне водитель после завершения поездки выдал, из таксометра, кстати. А в отчете о поездке в приложении стоит «0», — удивляется читатель. — Я поинтересовался у другого водителя, как так получилось, а он пояснил, что мой водитель по приезде просто отменил заказ, и все.

Пассажир, кстати, поговорил с водителем во время поездки.

— Он сказал мне, что работает как индивидуальный предприниматель и вправе сам устанавливать ценник на свои услуги. И что без коэффициента пассажиров не возит либо же назначает свою цену. По его словам, только 30—40% пассажиров на такие условия соглашаются. Я пробовал расспросить подробнее, что вообще за сыр-бор происходит с такси, но так и не понял, чего хочет этот водитель, — рассказал собеседник.

Если водитель и вправду оказывает услуги как индивидуальный предприниматель, то он имеет право назначать свою цену за поездку. Это определено пунктом 169 постановления Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров». Но если водитель оказывает услуги, пользуясь сервисом «Яндекс.Такси», то он должен соблюдать и его правила. Иначе получается, что водитель находит клиента с помощью агрегатора, а уже потом начинает диктовать собственные условия.

Это не первый случай, описанный нашими читателями, когда водители такси отказываются осуществлять поездку за цену, сформированную приложением. Иногда они просто предлагают клиенту отменить заказ или же заплатить больше. Это происходит на фоне претензий о низких тарифах на услуги такси в Минске, озвучиваемых некоторыми водителями.

Пользователи же не согласны с тем, что в этой ситуации страдают именно они.

— Почему крайними оказались в этой ситуации обычные пользователи? Ведь никто этих водителей насильно на работу с приложениями не загонял, и про расценки в компаниях они наверняка знали. Пользователь же на законных основаниях хочет воспользоваться услугой, — отметила одна из наших читательниц.

Комментарий «Яндекс.Такси»

Корреспондент обратился в пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать описанную ситуацию.

— Такие случаи единичны. Подобное поведение невыгодно прежде всего самим водителям. Когда поездка отменяется таким образом, снижается рейтинг водителя и показатель «активность» — все это влияет в том числе на частоту получения заказов, — пояснили там. — Пользователям же мы рекомендуем сразу сообщать о таких случаях в службу поддержки сервиса. Она работает круглосуточно, без выходных и праздников и оперативно реагирует на каждую такую ситуацию.

Коротко о ситуации. Что нужно знать

Некоторые таксисты выступили с требованием поднять тарифы на 5 копеек за 1 км пробега. В противном случае они грозят блокировать деятельность машин, принимающих заказы.

В МАРТ прошла встреча с руководителями служб, агрегаторов и сервисов по перевозке пассажиров. «Всеми участниками было высказано мнение о том, что ряд предложений, высказанных в обращении водителей такси, являются неприемлемыми», — сообщается по итогам этой встречи. Министерством транспорта сформулирован план по урегулированию ситуации. О повышении тарифов там речи не идет.

Помимо прочего, появилась информация о том, что на белорусский рынок пассажирских перевозок могут прийти новые игроки, а тарифы на поездки могут упасть еще ниже.