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Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

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  • 23.01.2020, 21:03
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Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле

Президент Украины отменил встречу.

Президент РФ Владимир Путин не встречался в Израиле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как тот не приехал на Всемирный форум памяти жертв холокоста.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум», — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли встреча лидеров двух стран.

По завершении форума в Иерусалиме Путин выехал в Вифлеем на переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом.


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