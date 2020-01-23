Нефть из Польши? Варшава не доверяет Лукашенко Руслан Шошин, «Белсат»

23.01.2020, 21:10

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Официальные власти в Варшаве на заявления белорусского правителя вообще не реагировали.

Гданьский нефтяной порт может быть одним из альтернативных источников поставок нефти в Беларусь. Все, однако, зависит от политической воли Минска.

Еще в октябре прошлого года, когда начиналась «третья нефтяная» между Минском и Москвой, я начал искать в Беларуси ответ на вопрос: где Лукашенко собирается покупать нефть, если окончательно не договорится с РФ? Из Белнефтехима меня направили в Гомельтранснефть – мол, «они занимаются транспортировкой» сырья. Так я вышел на заместителя руководителя и главного инженера предприятия Андрея Вериго. Он объяснил мне, что альтернативные направления «прорабатываются» и самое главное: доставка нефти в Беларусь реверсом из Польши через нефтепровод «Дружба» возможна!

— Грязную же нефть как-то вернули реверсом, – сказал мне Вериго.

Тогда меня удивила искренность одного из руководителей крупного государственного предприятия, который почти прямо заявил, что операция по возвращению грязной нефти из Польши через Беларусь в Россию (май 2019) для Минска на самом деле была специальным тестом, в ходе которого выяснили, что нефть может пойти в обратном направлении. Более того, Вериго признал, что, если польская сторона «проведет определенные технические работы», импорт нефти из гданьского нефтепорта в Беларусь будет возможен даже завтра.

Не сложно было догадаться, что информационная война между Минском и Москвой уже начиналась. Лукашенко начал угрожать отобрать у России «Дружбу», через которую, мол, нефть из польского Гданьска поплывет в Мозырь и Новополоцк. Официальные власти в Варшаве на заявления белорусского правителя вообще не реагировали. Ничего удивительного. Все как в популярной польской пословице: «Если не знаешь в чем дело, дело в деньгах». Вериго не говорил всей правды. Технически возможностей есть, но Польша сама покупает российскую нефть, которая через белорусскую часть «Дружбы» попадает в приграничный пункт Адамово, а оттуда часть идет к нефтеперерабатывающим заводам в Плоцке и Гданьске.

В прошлом году около половины импортированной Польшей нефти происходило из России. Кроме этого, польский оператор PERN имеет контракты на транспортировку российской нефти в Германию (Schwedt i Leuna). Таким образом нефтепровод не стоит пустой, он зарабатывает деньги 24 часа в течение семи дней недели. Поэтому с чисто коммерческой точки зрения Польше не выгодно перенаправлять нефть через «Дружбу» в сторону Беларуси. Так, по крайней мере, я понял ответ PERN на мой запрос, который направил на прошлой неделе.

— Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении при сохранении непрерывности поставок для текущих клиентов PERN, с которыми действуют соглашение в области транспортировки нефти на НПЗ, – сообщил польский оператор.

Независимо от того, каким путем поплыла бы нефть из Гданьска в Беларусь (трубопроводом или железной дорогой), ее стоимость будет зависеть, между прочим, от долгосрочности контракта. Одно дело купить однократно норвежскую нефть через Клайпеду, а совсем другое – подписать годовой контракт с внешней фирмой на доставку норвежской (или саудовской) нефти в Гданьск. Все зависит от экономической целесообразности и политической воли в Минске.

— Пока этой воли не видно. Похоже на то, что это игра между Лукашенко и Путиным, в результате которой глава Беларуси, скорее всего, поедет в Москву и окончательно договорится по цене нефти, – сказал мне недавно один из моих собеседников, связанный с правящей партией «Право и Справедливость».

Он признал, что Польша готова поставлять нефть в Беларусь, если в Минске «будут соответствовать коммерческие условия». А тут уже все будет упираться в размер кошелька Александра Лукашенко, но не только.

— Трудно представить, что Москва допустит чужую нефть на белорусские НПЗ. Это как поставить автозаправочную станцию Shell или BP около Кремля, – сказал мне недавно один известный польский аналитик в области энергетики. Ошибается?

Руслан Шошин, журналист польской газеты «Rzeczpospolita», «Белсат»