Цеслер вынудил приехать в мастерскую председателя КГК Анфимова 23.01.2020, 21:21

Владимир Цеслер

Председатель КГК пообещал урегулировать вопрос по льготной аренде для творческих мастерских.

Сегодня председатель Комитета государственного контроля лично приехал в мастерскую известного художника и дизайнера Владимира Цеслера.

— То, что в помещении имеется кровать, оборудована кухня, — это нормально. Я не вижу здесь проблемы: художник должен творить и иметь и возможность отдохнуть, — сказал во время беседы председатель КГК Леонид Анфимов.

Владимир Цеслер в мастерской. Фото: «Радыё Свабода»

Он отметил, что вопрос с арендной платой будет урегулирован, и этот вопрос требует дополнительного изучения в каждом конкретном случае.

— Я хорошо знаю специфику работы творческих мастерских, в том числе дизайнерских. В оценке использования мастерских необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что — коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы, — цитирует слова Леонида Анфимова официальный сайт КГК.

Эта проблема была выявлена во время проверки Комитета госконтроля, и теперь ведомство разрабатывает предложения, как урегулировать этот вопрос. При необходимости законодательство будет скорректировано, а поправки внесены на рассмотрение в правительство.

Цеслер: «Это было очень неожиданно и интересно»

В разговоре с tut.by Владимир Цеслер рассказал, что встреча с Леонидом Анфимовым длилась минут 15−20.

— Это было очень неожиданно и интересно, — говорит Цеслер.

— Кровать вашу видел?

— Да, поулыбался. Он абсолютно вменяемый человек, — отмечает Владимир Цеслер.

— Вы о чем-нибудь конкретном договорились?

— Видимо, все останется по старой сетке, как было. Иначе какой смысл было затевать эту историю?

Сразу после визита Анфимова в мастерской дизайнера и художника появились представители ЖРЭО Московского района. Цеслер надеется, в ближайшее время они уладят вопрос с арендной платой.

Кстати, Анфимов заглянул не только к Владимиру Цеслеру, но и в Белорусский союз дизайнеров. Там тоже настроены оптимистически, рассказывают, что до 20 января Леонид Васильевич был в отпуске, а когда вышел на работу, то узнал про сложившуюся ситуацию. Слова о том, что Анфимов «хорошо знает специфику работы творческих мастерских, в том числе дизайнерских», оказывается, не преувеличение. В 1989—1991 годах он возглавлял творческо-производственное объединение «Дизайн».

Из-за этой кровати в мастерской Владимиру Цеслеру подняли аренду в четыре раза.

Фото: «Радыё Свабода»

Напомним, Комитет госконтроля провел мониторинг творческих мастерских белорусских художников и дизайнеров. Ее итог — некоторым творческим людям повысили плату за аренду почти в 4 раза, лишив их права на льготную аренду. Почему так произошло? Главная претензия — художники и дизайнеры занимаются коммерческой деятельностью — продают свои работы.

— По закону творческие работники имеют право платить по льготной цене — коэффициент 0,1 от полной стоимости. Но в КГК посчитали, что в мастерских ведется предпринимательская деятельность, поэтому никаких льгот у художников и дизайнеров не должно быть. Всегда в мастерских работали художники, они создавали свои произведения, которые в результате продавались — в музеи, в частные коллекции. Творческая мастерская — это рабочее место художника или дизайнера. Зачастую это единственное место, где он может заработать на жизнь и на аренду этой самой мастерской, — комментировал председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Сурский.

Например, в мастерской известного художника Владимира Цеслера проверяющие нашли кровать. И в том числе поэтому подняли ставку за аренду в четыре раза — с 400 долларов до 1,5 тысячи долларов в месяц.