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Карточки некоторых банков в эту субботу могут работать с перебоями

  • 23.01.2020, 21:54
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Карточки некоторых банков в эту субботу могут работать с перебоями

Перебои возможны в ночь с пятницы на субботу.

В работе некоторых банковских карточек ночью 25 января могут быть перебои. Причина — работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр. Временные перебои в работе карточек некоторых банков возможны в ночь с пятницы на субботу с 02.00 до 06.00.

"В указанный промежуток времени возможны также кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС и т. п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживание которых обеспечивает ОАО «Банковский процессинговый центр», — сообщает Беларусбанк.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек следующим банкам: АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.


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