Фотофакт: в «Городее» играет двойник Месси 2 23.01.2020, 22:04

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фото: gorodeyafc / instagram

Белорусский клуб собирает двойников футбольных суперзвезд: уже есть Месси, Агуэро и Мюллер.

Белорусское футбольное межсезонье в разгаре – клубы продолжают работу на трансферном рынке и на предсезонных сборах. Причем касается это как наших грандов, так и более скромных представителей «вышки», пишет «Трибуна».

Один из таких крепких середняков нашего чемпионата – «Городея» – с понедельника приступила к тренировкам.

Если после этой фотографии у вас появились мысли наподобие «Стоп, что? Когда Лео Месси успел перебраться в «Городею»?», то спешим успокоить: крайний правый на этом кадре – это белорусский защитник «сахарников» Станислав Сазонович.

Но если где-то проводится конкурс двойников Месси, то ему определенно стоит поучаствовать.

Кстати, приглядитесь к фотографии внимательнее – там есть и другие двойники суперзвезд. Кажется, сидящий в центре защитник Кирилл Павлючек – это вылитый Томас Мюллер…

... а слева в кадре, похоже, сам Серхио Агуэро (на самом деле нет – это полузащитник Андрей Сорокин).