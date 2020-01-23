Фотофакт: в «Городее» играет двойник Месси

Фотофакт: в «Городее» играет двойник Месси2
- 23.01.2020, 22:04
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Белорусский клуб собирает двойников футбольных суперзвезд: уже есть Месси, Агуэро и Мюллер.
Белорусское футбольное межсезонье в разгаре – клубы продолжают работу на трансферном рынке и на предсезонных сборах. Причем касается это как наших грандов, так и более скромных представителей «вышки», пишет «Трибуна».
Один из таких крепких середняков нашего чемпионата – «Городея» – с понедельника приступила к тренировкам.
Если после этой фотографии у вас появились мысли наподобие «Стоп, что? Когда Лео Месси успел перебраться в «Городею»?», то спешим успокоить: крайний правый на этом кадре – это белорусский защитник «сахарников» Станислав Сазонович.
Но если где-то проводится конкурс двойников Месси, то ему определенно стоит поучаствовать.
Кстати, приглядитесь к фотографии внимательнее – там есть и другие двойники суперзвезд. Кажется, сидящий в центре защитник Кирилл Павлючек – это вылитый Томас Мюллер…
... а слева в кадре, похоже, сам Серхио Агуэро (на самом деле нет – это полузащитник Андрей Сорокин).