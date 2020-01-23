Простой критерий 3 Леонид Волков

23.01.2020, 22:31

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Леонид Волков

Если в 2020 году человек согласился стать путинским министром — это плохой человек.

Я вчера, будучи очарован галахической работой следствия по "делу ФБК", почти пропустил дискуссию по поводу нового министра культуры. Перечитал сейчас всё, и пребываю в удивлении.

Шел 2020 год. Двадцать первый год правления Путина. Счет политзаключенных шел на тысячи, политических дел — на сотни, украденных денег — на триллионы. Однако же, где-то обсуждался вопрос: как понять, может ли путинский министр быть хорошим человеком?

Давайте я вас научу. Есть очень простой критерий.

Если в 2020 году человек согласился стать путинским министром — это плохой человек. Очень плохой. Вообще не важно, какая у него семья, какая майка (веселая и отличная), какие посты в ЖЖ (есть веселые, есть тупые, есть отвратительные), какого цвета волосы и как зовут его детей. Это все не второстепенные вопросы, а двадцатистепенные. Важно одно. Совсем недавно (в отличие от постов в ЖЖ — не 12 лет тому назад, а вот прям позавчера!) в жизни этого человека был такой вопрос:

— Слушай, тут вот есть предложение пойти к Путину в правительство работать министром.

И человек — взрослый человек! — такой отвечает:

— Да.

О том, что при этом его пытали электрошокером или держали в заложниках семью, ничего не сообщается.

— Да. Да, я буду сидеть за одним столом через запятую с Шойгу, укравшим десятки миллиардов и Колокольцевым, отвечающим за избиение людей и подбрасывание наркотиков.

— Да. Да, я хочу стать коллегой Лаврова, возведшего самую бесстыдную ложь в ранг самой великой добродетели.

— Да. Да, я принимаю правила игры, полностью построенные на откатах и прямом воровстве.

— Да. Да, я буду во всем помогать Путину, будь то возвращение России культурного объекта, который Путин выменял на израильскую заложницу, или запрет очередных неблагонадежных фильмов, фестиваль георгиевских ленточек или тихий распил на каком-нибудь патриотическом кинофестивале, уж что прикажут (а человек в системе поработал уже, и прекрасно знает, как все устроено).

— Да, да, да. Я согласна!

Это вот было позавчера. Человек позавчера согласился отобрать перчатки у Кости Котова и посадить на бутылку очередного задержанного в отделе "Дальний", вот на что он согласился, став важной частью системы. Ровно как это делает своей каждодневной работой какой-нибудь Александр Бастрыкин, Валерий Фадеев или Нюта Федермессер.

Ну а дальше уже вкусовщина. То, что человек из хорошей семьи и, наверняка, читал "Банальность зла" — ну, в моих глазах это отягчающее обстоятельство, а не смягчающее. На нем больше ответственности, чем на каком-нибудь тупом и необразованном солдафоне типа Золотова. Но о таких нюансах, наверное, можно спорить.

Лично знаю кучу людей, которые в последние годы отказались от подобных предложений. Ничего им за это не было. Все у них хорошо. А у министра Любимовой пусть все будет очень плохо.

Леонид Волков, Facebook