Мафиозный круговорот Телеграмм-канал «Серпом По»

24.01.2020, 8:21

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МИХАИЛ МИШУСТИН И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ - БУДУЩИЙ И БЫВШИЙ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Они слишком много знают.

О пенсионной реформе, оптимизации медицины, бюджетных тратах, войнах, решениях руководства. Чтобы просто так выкинуть их из правительства в суровую повседневную российскую жизнь. Чтобы они ездили в метро, писали разоблачительные мемуары, общались с журналистами, бежали на Запад.

Поэтому последние отставки и назначения в российской власти напоминают атмосферное явление испарения воды с последующим выпадением осадков.

Например, бывший минтруд Топилин испарился из правительства Медведева и выпал с неба главой Пенсионного фонда. А оттуда испарился бывший председатель Дроздов и был обнаружен замом министра финансов. То же и с прочими – Скворцовой, Чайкой, Матовниковым, Белоусовым. Пока официально не трудоустроен Мединский. Но Путин вчера успокоил встревоженную общественность: "Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться".

Если спросить Путина или какое другое российское начальство, то они объяснят происходящее ценностью управленческих кадров. Но гораздо более правильно иное объяснение – закрытость власти, опора на доверенных, проверенных лиц скорее напоминает мафию. Где все говорят на одном языке, не болтают лишнего. Где достаточно намека главного, чтобы броситься исполнять незаконные приказы.

И будь уверен – играешь по правилам, тебя не забудут, с тобой расплатятся. Поместив в синекуру – как Шувалова в ВЭБ или Грефа в Сбербанк. Будешь и там выполнять ценные поручения руководства.

При таком мафиозном устройстве власти не слишком важно, кто формально дает согласие на назначение членов правительства – Госдума или кто-то еще. Потому что дающие согласие – сами участвуют в круговороте назначений, играют по тем же правилам.

В сторону от этой мафии не уйдешь. До конца. И будешь молчать. Потому что сам повязан решениями. Сам с определенного момента стал звеном мафиозного механизма. И есть на тебя компромат, веревка за которую можно дернуть. Она в руках у твоего доброго, заботливого руководства.

Телеграмм-канал «Серпом По»