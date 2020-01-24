Бунт в Грушевке: минчане кричали чиновникам «Это преступление!» 13 24.01.2020, 8:46

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Чем закончилась бурная встреча с протестующими гражданами?

В минской школе № 3 прошла встреча замглавы района и «депутатов» с жителями Грушевки по вопросам развития микрорайона. Но людей больше волновала судьба Грушевского сквера, который уже огородили и со дня на день начнут вырубать. Что отвечал на вопросы представитель районной администрации — в материале tut.by.

Перед этой встречей активисты района встретились с главой «совета республики» Натальей Кочановой, которая сейчас уполномоченная при Лукашенко по делам в Минске. Местных волновал вопрос сохранения Грушевского сквера, части которого они могут лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Активисты обосновали документами нарушения при застройке. Кочанова пообещала поднять бумаги и разобраться, а также побывать на месте лично.

Напомним, раньше местные уже делали попытки отстоять сквер. Выходили на акции, вызвали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к Лукашенко.

Из-за чего возмущены жители Грушевки?

Объясним коротко, что именно возмущает жителей района. По действующему проекту детального планирования никакой застройки на месте сквера быть не должно, но на кадастровой карте уже отмечен участок под строительство, который «наступает» на часть сквера.

Также обратим внимание на то, как выдавалась разрешительная документация.

Решение на строительство многоэтажки «Гранд Хаус» Мингорисполком подписал 29 ноября 2019 года. Заключение государственной экспертизы застройщик получил 5 декабря 2019 года. При этом общественного собрания по этому вопросу не проводилось. Проект, который собирались выносить на обсуждение, в начале декабря отправили на доработку. При этом, еще в ноябре в анонсе презентации была схема, где на Грушевский сквер уже наступала застройка. Проект до сих пор не доработан и не представлен на презентацию.

Вопросы от жителей и ответы от Танкевича

Вечером, уже на встрече с замглавой администрации Московского района, было многолюдно. В зале еле уместилось около сотни человек. Интересы местных жителей представлял активист, который первым задал вопросы чиновнику и указал на проблемы.

Вот его тезисы и вопросы.

По Закону «О растительном мире», до утверждения схемы озелененных территорий запрещено уменьшать их площадь, особенно если в районе не выполняется норматив обеспеченности озелененными территориями общего назначения (для районного масштаба это 8−10 «квадратов» на человека). А в границах района застройки по проспекту Дзержинского, улицам Жукова и Железнодорожная этот параметр — 1,2 «квадрата».

В 2012 году Грушевский сквер площадью 2,16 Га передали зеленстрою. В течение года они должны были создать паспорт сквера (в него входит рабочий дневник и план озелененных территорий). Паспорт обновляется не реже раза в пять лет. Но паспорта нет до сих пор, он только разрабатывается.

Непонятно, на основании чего для застройки передали часть сквера, когда у него нет паспорта, а значит, — нет точных границ. Кроме того, до сих пор действует ПДП от 2004 года.

Почему снесли кинотеатр «Аванград», если действующий ПДП предполагает реконструкцию.

Кроме этого, в документах меняются и границы сквера.

На эти и другие вопросы Танкевич много раз за встречу отвечал так:

— Государственная экспертиза проверила все технические и нормативные акты и дала положительные заключения. Без наличия документов и соответствия экспертизы бы этой не было. У меня нет права сомневаться в этом документе, у меня нет права его проверять.

Люди на это реагировали бурно. Одни кричали: «Законодательство у нас никто не исполняет — ни вы, ни Главстройэкпертиза!», а другие: «Это же преступление!».

Но по существу ответы на наболевшие вопросы о Грушевском сквере люди так и не услышали.

Доработки в ПДП, компенсационные посадки, сын Танкевича в «Датч Стар»

Доработки в ПДП, по словам Танкевича, еще будут рассматриваться на новом общественном обсуждении.

Единственное, что смог прокомментировать чиновник — это план по компенсационным посадкам. В границах, отведенных для «Датч Стар», сохранят 34 дерева, пересадят 15, 40 удалят — из них шесть старых тополей, 18 аварийных. Застройщик обязан будет высадить 120 деревьев. По словам Танкевича, — в сквере.

Некоторые люди также спрашивали, как оказалось, что сын Владимира Танкевича работает в компании застройщика «Датч Стар». Чиновник отказался это комментировать.

Перспективы района, обещанные администрацией

Людей интересовали и другие вопросы: неустроенность инфраструктуры в густонаселенном районе, неблагоустроенность, долгие обещания сноса домов, из-за которых нельзя сделать ремонт, ситуация с детскими садами.

В соответствии с перспективным планом, в районе появятся три детских сада: на улице Щорса, на Грушевской — где находится школа № 105, в которой пройдет реконструкция, на Папанина — на месте кинотеатра «Авангард». Заказчика строительства нашли только на последний участок — это будет «Датч Стар». Начать стройку планируют в 2020-м, а закончить в 2023 году.

Новую школу на 1020 мест с бассейном построят в 2024 году на улице Разинской. Пока ведутся проектные работы, заказчиком строительства назначен «УКС Запад». После того, как сдадут новый объект, реконструируют школы № 105 и № 3.

На пересечении улиц Щорса и Грушевской построят поликлинику. Торговый центр возведут на улице Парашютной — под него снесут два барака, площадка уйдет с аукцион.