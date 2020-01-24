Le Figaro: Путин потерял уверенность, его правление подходит к концу 5 24.01.2020, 9:12

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Правитель РФ допустил ряд серьезных ошибок.

По мнению Йорга Баберовски и Карла Шлегеля, двух историков, специализирующихся на России, Путин не способен обеспечить достойную жизнь своему населению, даже несмотря на то, что Россия стала очень современной", - пишет Le Figaro со ссылкой на Европейский газетный альянс LENA (перевод — inopressa.ru).

"(...) Я не хочу, чтобы зацикленность на Путине запятнала мой образ России, тот образ, который прежде всего сформировался благодаря русской культуре, а также знакомству с той страной, которую я знал. Это и есть настоящая Россия. Я не хочу, чтобы огромная страна с ее богатой историей исчезла в тени ее правителя", - говорит Карл Шлегель.

"(...) Молодые люди очень критически относятся к Путину. Он у власти уже 20 лет, они больше никого не знают. Теперь они хотят большей открытости, хотят иметь возможность участвовать в политических решениях и не быть стесненными в своей социальной мобильности. Такие пожелания не разделяются старшими поколениями. И это понятно, потому что люди измеряют то качество жизни, которое они имеют сегодня в сравнении с тем, которое они имели прежде. Между тем, провинция находится в совершенно иной ситуации, чем крупные города", - указывает Йорг Баберовски.

"Постыдно считать 90-е годы периодом хаоса и анархии, как это делается в официальной пропаганде. В то время страна получила огромный импульс развития. Миллионы людей мобилизовались для защиты своих интересов, чтобы положить конец хаосу и кризису. Это было время обновления, пусть даже изменения оказались неудачными. Сейчас есть другая Россия - посмотрите на лица молодых людей - которая живет за пределами путинского мира. Они больше не боятся, у них есть контакты с иностранцами, они путешествуют по миру, в Бангкок, Сидней, Лос-Анджелес, Берлин, они знают, каково это иметь возможность вести нормальную жизнь. Они возвращаются оттуда преображенными. Это потрясающий культурный процесс. С другой стороны, Путин по-прежнему считает себя распорядителем игры, но его правление подходит к концу", - считает Шлегель.

"(...) Ошибка, которую совершил Путин, состояла в том, что он не дал всему, что могло составить силу этой огромной страны - институтам, независимым умам - возможность выразить себя. Чем это закончится? Молодая элита, в которой так нуждается страна, уезжает из России. Более двух миллионов человек покинули страну. Почти столько же людей бежали из России после Октябрьской революции. Что это за правительство, которое позволяет стольким активным людям уезжать? И это при том, что повсюду распространяются неприлично роскошные торговые центры и небоскребы, выстроенныенанефтедоллары", - анализирует Шлегель.

"Я не понимаю, как можно прийти к выводу, что Путин очарователен. Он довольно неловок, ему не хватает уверенности. И он отнюдь не великий оратор. Если он и завораживает, то благодаря своей решимости и своему успеху", - возражает Баберовски.

"(...) В системе власти, которая сводится к одному человеку, возникает проблема стабильности. И никто не может знать, что произойдет. Если нет институтов для организации транзита власти, то ситуация может стать очень опасной - как для России, так и для остального мира. Северная Америка может превратиться в пепел за 30 минут, что уже говорить о Европе. В 2014 году во время эйфории или транса, которые царили вокруг Крыма, Путин упомянул о генетическом коде русского народа и о превосходстве национального коллективного чувства над индивидуализмом Запада, а также о красоте героического самопожертвования как о достоинстве русского народа. Когда ситуация остается открытой, есть только один выход: сохранять бдительность и быть готовыми ко всему, отвечать на вызовы своего времени и вооружаться", - заключает Карл Шлегель.

"Историки в принципе не в праве делать прогнозы. Авторитарные режимы всегда сталкивались с дилеммой, опасаясь, что организация их преемственности нанесет ущерб правящему лидеру и вызовет конфликты между группами. Путину следует держать этот вопрос открытым до конца, если он не хочет, чтобы его свергли раньше времени. Все же я думаю, что жизнь в России изменится. Потому что дети тех, кто вырос в путинской России, сделаны из совершенно другого дерева, чем авторитарные советские граждане из прошлого. Что бы ни случилось, лучше, чтобы авторитарные режимы постепенно трансформировались изнутри", - утверждает Йорг Баберовски.