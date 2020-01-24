Эпидемия в Китае: погибло 25 человек, инфицировано более 800

Эпидемия в Китае: погибло 25 человек, инфицировано более 8005
- 24.01.2020, 9:30
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На карантин закрыты уже десять китайских городов.
По состоянию на утро пятницы, 24 января, число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 830 человек.
177 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс.
Также зафиксировано 25 смертей людей, которые заразились вирусом.
Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован 31 декабря 2019 года в китайском Ухане. Опасный коронавирус быстро распространяется по странам Азии.
Вирус может передаваться от человека к человеку и вызывает опасную форму пневмонии.
В Китае власти закрыли 10 городов в провинции Хубэй из-за распространения нового коронавируса.
Как сообщает The Guardian, власти приостановили транспортное сообщение с Уханем — столицей провинции Хубэй, закрыв в том числе аэропорт и железнодорожные станции для выезда.
Аналогичные меры были приняты в городах Эчжоу, Чиби и Чжицзяне.
В Хуангане перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения.
Ограничения на поездки действуют и в Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.