Эпидемия в Китае: погибло 25 человек, инфицировано более 800 5 24.01.2020, 9:30

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ФОТО: AP/MARK SCHIEFELBEIN

На карантин закрыты уже десять китайских городов.

По состоянию на утро пятницы, 24 января, число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 830 человек.

177 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс.

Также зафиксировано 25 смертей людей, которые заразились вирусом.

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован 31 декабря 2019 года в китайском Ухане. Опасный коронавирус быстро распространяется по странам Азии.

Вирус может передаваться от человека к человеку и вызывает опасную форму пневмонии.

В Китае власти закрыли 10 городов в провинции Хубэй из-за распространения нового коронавируса.

Как сообщает The Guardian, власти приостановили транспортное сообщение с Уханем — столицей провинции Хубэй, закрыв в том числе аэропорт и железнодорожные станции для выезда.

Аналогичные меры были приняты в городах Эчжоу, Чиби и Чжицзяне.

В Хуангане перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения.

Ограничения на поездки действуют и в Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.