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Активиста «Молодого фронта» Филиппа Шаврова перевели в СИЗО на Володарского

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  • 24.01.2020, 9:59
Активиста «Молодого фронта» Филиппа Шаврова перевели в СИЗО на Володарского
Филипп Шавров

Против него возбуждено уголовное дело за красную краску на «руках» памятника Пушкину.

Молодофронтовцу Филиппу Шаврову, который признался, что покрасил красной краской руки памятника Пушкину, предъявили обвинение и из изолятора на Окрестина его перевели в минское СИЗО на улице Володарского. Об этом рассказала «Радыё Свабода» жена активиста Ольга Шаврова.

Филиппа Шаврова обвиняют в «хулиганстве», это наказывается:

общественными работами;

штрафом;

арестом;

исправительными работами - до 2 лет;

ограничением свободы - до 2 лет;

тюрьмой - до 3 лет.

Следователь сказала Ольге Шавровой, что ее муж еще «будет сидеть примерно 2 месяца, но точно до суда не выпустят и свиданий не дадут».

По сведениям Павла Северинца, Филиппа Шаврова 23 января перевели из изолятора временного содержания на Окрестина в СИЗО на улице Володарского, где держат подозреваемых в уголовных преступлениях. Об условиях в камере Шаврова его жена пока не знает.

Днем 23 января, когда жена активиста пыталась передать ему передачу, на «Володарке» ее не приняли.

«Тогда сказали, что он еще у них не оформлен», - сказала Ольга Шаврова.

17 января стало известно, что кто-то покрасил красной краской руки памятника Александру Пушкину, что возле гостиницы «Беларусь» в Минске.

Посольство России выступило со специальным заявлением, а Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о «порче памятника». 20 января стало известно, что в нанесении краски на памятник Пушкину признался активист «Молодого фронта» Филипп Шавров, который 19 января сам пришел в милицию. Мотивы поступка активиста пока неизвестны.


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