Активиста «Молодого фронта» Филиппа Шаврова перевели в СИЗО на Володарского 1 24.01.2020, 9:59

Филипп Шавров

Против него возбуждено уголовное дело за красную краску на «руках» памятника Пушкину.

Молодофронтовцу Филиппу Шаврову, который признался, что покрасил красной краской руки памятника Пушкину, предъявили обвинение и из изолятора на Окрестина его перевели в минское СИЗО на улице Володарского. Об этом рассказала «Радыё Свабода» жена активиста Ольга Шаврова.

Филиппа Шаврова обвиняют в «хулиганстве», это наказывается:

общественными работами;

штрафом;

арестом;

исправительными работами - до 2 лет;

ограничением свободы - до 2 лет;

тюрьмой - до 3 лет.

Следователь сказала Ольге Шавровой, что ее муж еще «будет сидеть примерно 2 месяца, но точно до суда не выпустят и свиданий не дадут».

По сведениям Павла Северинца, Филиппа Шаврова 23 января перевели из изолятора временного содержания на Окрестина в СИЗО на улице Володарского, где держат подозреваемых в уголовных преступлениях. Об условиях в камере Шаврова его жена пока не знает.

Днем 23 января, когда жена активиста пыталась передать ему передачу, на «Володарке» ее не приняли.

«Тогда сказали, что он еще у них не оформлен», - сказала Ольга Шаврова.

17 января стало известно, что кто-то покрасил красной краской руки памятника Александру Пушкину, что возле гостиницы «Беларусь» в Минске.

Посольство России выступило со специальным заявлением, а Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о «порче памятника». 20 января стало известно, что в нанесении краски на памятник Пушкину признался активист «Молодого фронта» Филипп Шавров, который 19 января сам пришел в милицию. Мотивы поступка активиста пока неизвестны.