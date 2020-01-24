Лидеры крымскотатарского народа объявили о Марше достоинства на Крым 2 24.01.2020, 10:10

Участники марша намерены попасть на аннексированный полуостров через административную границу.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал проведение 2 мая акции ненасильственного сопротивления «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства», в ходе которой активисты намерены попасть аннексированный в Крым через административную границу. Российские власти Крыма отреагировали на это угрозами. Что известно на данный момент о запланированной акции – в материале Крым.Реалии.

Рефат Чубаров отметил, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты. Организаторы «Марша достоинства» планируют также пригласить к участию представителей международных организаций. Чубаров не исключает, что возможен силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров.

«Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году», – заявил политик.

Рефат Чубаров

В коментарии Крым.Реалии Рефат Чубаров сообщил, что анонсированный на 2 мая марш на аннексированный Крым не требует согласия украинских властей, поскольку, как утверждает Чубаров, акция является законной.

«Наша позиция была публичной, как инициатива, озвучена в декабре 2019 года. Тогда мы еще не называли дату, а теперь она названа. Пока реакции органов власти нет. Это исключительно наша акция. И в соответствии с украинским законодательством согласие на те или иные законные акции не требуется», – отметил Чубаров, добавив, что организаторы пока не раскрывают деталей акции.

В то же время, глава Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что организаторы марша на Крым «будут стараться» согласовывать свои действия с украинскими властями.

«Мы не будем переступать уровень своих прав в соответствии с законодательством Украины. Мы будем стараться нашим штабом все шаги осуществления этой акции согласовывать с соответствующими службами. У нас нет намерения, чтобы каким-то образом осложнить деятельность государственных украинских структур. Или, не дай бог, усложнить взаимоотношения украинского государства со своими партнерами», – сказал Чубаров.

В то же время, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров высказал мнение, что согласование действий «не обязательно».

Ильми Умеров

«Я думаю, что нет необходимости согласовывать (марш – КР) с украинской пограничной службой, потому что это территория Украины, мы идем по своей территории», – сказал Умеров.

В Госпогранслужбе Украины сообщили Крым.Реалии, что у ведомства нет оснований для препятствования участникам анонсированного на 2 мая марша на Крым.

«Все должны пройти соответствующее оформление в рамках действующего законодательства. Законодательством четко определен порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом. Препятствовать – нет оснований», – сообщил руководитель отдела по вопросам взаимодействия украинского ведомства Андрей Демченко.

Реакция Аксенова и Поклонской

Подконтрольный России «глава» Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией заявление Рефата Чубарова о запланированном марше на Крым. По словам Аксенова, участников данного мероприятия ждет «жесткий отпор».

Сергей Аксенов

«Если дело, действительно, дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будут пресекаться жестко и в соответствии с законом. Украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации», – написал Аксенов в Фейсбуке.

Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская также отреагировала на анонс Чубарова, заявив, что участников марша в Крыму будут ждать автозаки российских силовиков.

Наталья Поклонская

«Ну, мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки», – написала Поклонская на своей странице в Фейсбуке.

«Крымских татар не запугать»

Лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев, комментируя заявление Натальи Поклонской, заявил Крым.Реалии, что «крымских татар не запугать» автозаками.

Мустафа Джемилев

«Безопасность никто не может гарантировать потому что мы имеем дело с бандитским государством. Автозаки для крымских татар – дело привычное, поэтому нас этим не напугаешь», – сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа сообщил, что намерен принять участие в марше на аннексированный Крым 2 мая, причем, идти собирается в первых рядах шествия. При этом он не исключает силовых действий со стороны России.

«Какова будет реакция России? Тут мы рассматриваем несколько вариантов. Поэтому вперед мы пошлем тех, кого не жалко. А не жалко тех, кому уже более 73-х лет (имеется ввиду сам 76-летний Мустафа Джемилев – КР). Почему 73-х? Потому что у нас 73 года – это «прожиточный минимум», – сказал Джемилев.

Мустафа Джемилев направляется в аннексированный Крым, 3 мая 2014 года

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии Крым.Реалии назвал «истерией» реакцию российских властей Крыма относительно запланированного марша.

«Те, кто захватывал Крым, исходят из того, что это не наша земля. Соответственно у них не то, что неприятие, а они будут призывать Москву, чтобы Москва применила наиболее жесткие меры для подавления», – считает Чубаров.

6 декабря 2019 года Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение шествия с материковой части Украины в аннексированный Россией Крым. Чубаров сообщил, что уже создан штаб, состав которого назовут после ряда консультаций.