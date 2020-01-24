Эксперт: Эпопея Лукашенко с альтернативной нефтью нерентабельна 3 24.01.2020, 10:23

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«Подушка безопасности» белорусских властей будет съедена уже в этом году.

Старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук отметил, что «если мы понимаем, что старых условий поставок нефти у нас нет, то оптимальным решением становятся меньшие объемы переработки», сообщают naviny.by.

По словам эксперта, именно это стоит на кону, а не то, что эти потери будут накапливаться бесконечно.

«НПЗ будут работать на внутренний рынок, и там уже маржа будет зависеть от того, насколько можно будет поднять цены на внутреннем рынке. Но экспорт нефтепродуктов тогда встанет под вопрос. Здесь еще очень большой вопрос относительно того, какая сейчас реальная рентабельность нефтезаводов, какую закупочную цену они могут позволить», — заявил Крук.

Экономист привел приблизительные оценки снижения белорусского ВВП при сохранении статус-кво: «Если мы будем работать только на внутренний рынок, прямые потери — 1-1,5% ВВП. Все, что связано с косвенными эффектами — на оптовую торговлю, на нефтехимию, это существеннее. Здесь оценки абсолютно разные, варьируются от 2 до 5%».

По словам эксперта, вероятность рецессии присутствует, но у властей еще есть время для торга.

«Началась эпопея с альтернативными поставками нефти. Да, скорее всего, она нерентабельна, но чтобы предотвратить рецессию, допускаю, что на текущий год заводы будут загружаться в большей мере не на полные мощности, а соответствующая маржа — компенсироваться за счет бюджета. Если совсем просто, возможен вариант, что удар на себя возьмет бюджет. На 2020 год это себе позволить можно, но это означает, что подушка безопасности будет съедена», — считает Крук.