«Если придется защищать Беларусь, мне не нужен приказ от вас» 1 24.01.2020, 10:41

1,468

Арсений Дедок

Фото: Belsat.eu

Как белорусский подросток поставил на место идеологов.

Молодежного активиста Арсения Дедка 23 января комиссия по делам несовершеннолетних Советского района Минска признала «виновным в участии в акции против интеграции с Россией» и вынесла ему предупреждение. Как проходит процедура, где «судят» за политику и одновременно ее боятся – в репортаже belsat.eu.

17-летний Арсений Дедок пришел на заседание с папой Александром, который поддерживает позицию сына и поэтому позволил журналистам присутствовать и фиксировать все, что происходит. Интересы Арсения также представляет адвокат Вадим Мушинский.

Арсений Дедок вместе с папой Александром. Фото: Belsat.eu

23 января комиссия рассматривала 4 административных протокола, составленных милиционерами на активиста: за выступление на собрании подписчиков блогера NEXTA 8 ноября на Площади Свободы, за призыв приходить на следующую акцию 15 ноября, который якобы озвучил Арсений, а также за участие в двух уличных протестах против углубления интеграции с Россией – 7 и 8 декабря. По всем четырем протоколам Арсений своей вины не признал.

Назад во времени

На входе в помещение на проспекте Независимости, где находится комиссия, бросается в глаза странноватая социальная реклама. Особенно привлекает внимание плакат в защиту прав ребенка, где говорится, что у него есть «право на участие в жизни общества» и на «сохранение чувства собственного достоинства».

ФОТО: BELSAT.EU

Кажется, последний раз интерьер здесь обновляли задолго до рождения Арсения. Протертые откидные стульчики в темном и тесном коридоре, на стенах – советские барельефы с лозунгами о «дружбе народов».

«На улице 2020 год, а заходишь сюда – и сразу в начале 80-ых!» – улыбается парень.

ФОТО: BELSAT.EU

«Дедок!» – доносится из приоткрытой двери. За длинным столом сидят 9 человек: методисты, социальные педагоги и чиновники из районного управления образования Советского района. В президиуме – Оксана Лосицкая, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Советского района и милиционер в форме, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Иван Коцеба. От исторического факультета БГУ, где Арсений учится на 1 курсе, пришла заместитель декана по учебной и воспитательной работе Лилия Берейшик.

Иван Коцеба. Фото: mvd.gov.by

Неразрешенный разрешенный пикет

В начале Дедок ходатайствовал о том, чтобы вести процесс по-белорусски. Председатель комиссии спросила, он вообще не понимает русского и на каком языке в таком случае получает образование.

«У нас на факультете преподавание ведется и на русском, и на белорусском. Дедок учится на белорусскоязычном потоке, и, поскольку у нас два государственных языка, это не есть проблемой», – отметила Берейшик.

Состав комиссии. Фото: Belsat.eu

Позже председателю комиссии придется извиняться за свой белорусский, так как время от времени вместо «справа» та говорит «дэла». Снимать фото, видео и даже вести аудиозаписи Лосицкая запретила всем, кроме милиционера.

Согласно первому протоколу, Дедок якобы нарушил порядок проведения пикетирования и участвовал в акции, которая «не имела отношения к предвыборной агитации». Напомним, что на акцию 8 ноября на Площади Свободы в Минске пришли около 200 человек – это было собрание блогеров, который формально проходил в рамках дозволенного законодательством пикета кандидата в «депутаты» «палаты представителей» от Партии БНФ Елены Толстой. Из протокола следует, что Дедок «высказывал свое отношение к результатам будущих выборов» и «выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь!». Примечательно, что в рапортах милиционеры пишут этот лозунг с ошибками.

«Жыве Беларусь» милиционеры в протоколе написали с ошибками. Фото: Belsat.eu

В качестве вещественного доказательства правонарушения комиссия продемонстрировала видео, снятое оперативниками во время акции. На нем Дедок говорит следующее:

«Я хотел бы сказать, что во время этой избирательной кампании и в ближайшие годы главная задача – быть вместе, поддерживать друг друга и поддерживать независимость Беларуси! Живет Беларусь! Поэтому я призываю всех присоединяться к кампаниям по поддержке независимости Беларуси, помнить, что мы белорусы, мы нация и мы победим!»

Женщины за столом перешептываются и сокрушенно кивают головами.

Арсений Дедок. Фото: Belsat.eu

— Скажите, пожалуйста, а каким образом официально разрешенный пикет превращается в несанкционированное мероприятие? – спросил папа Арсения у комиссии.

— Вы знаете, в какой отрезок времени можно проводить пикетирование и вы знаете, как подаются документы на официальное разрешение, – отвечает председатель. Потом она обращается к Арсению:

— Вы целенаправленно туда шли или случайно заблудились?

Арсений обращает внимание, что в то же время на Площади Свободы проходили пикеты провластных кандидатов от «Белой Руси», но это – «не предмет рассмотрения». Через несколько минут дискуссии, в ходе которой Дедок с папой доказывали, что разрешение на пикет во время предвыборной кампании не нужен, а, значит, акция была легальная, Лосицкая согласилась отложить рассмотрение протокола. К тому моменту комиссия собирается запросить в Мингорисполкоме документ, который подтвердит, что пикеты в том месте действительно были разрешены.

Карандашом по рапорту

Однако на фиксировании выступления Дедка 8 ноября милиционеры не остановились и составили еще один протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП – за «публичный призыв» на акцию 15 ноября. Цитату Арсения, которую квалифицировали как призыв, старший лейтенант Андрей Приходько обнаружил в ходе мониторинга сайта «Хартия ’97».

— А зачем сотрудник милиции зашел на заблокированный в Беларуси сайт и начал его мониторить? – замечает «подсудимый».

Интересно, что рапорт начальству милиционер Приходько прислал сразу, но в верхнем правом углу документа майор Никитина карандашом пометила тремя восклицательными знаками: «Разбирательство проводить после выборов!!!»

В верхнем правом углу карандашом написано: «Разбирательство проводить после выборов!!!» Фото: Belsat.eu

И по этому протоколу, и по следующему Дедок не признает вины, а доказательств комиссии очевидно не хватает. Рассмотрение переносят на 27 января.

Когда Арсений пытается выразить свое мнение по поводу интеграции, председатель комиссии прерывает: «Не опускаемся в область обсуждения политики!»

«Уничтожение всего молодого»

Четвертый протокол касался участия Дедка в акции 8 декабря. Больше всего председателя комиссии возмутило, что акцию не разрешил Мингорисполком.

— Меня удивляет, как и всех здесь, кто имеет детей, почему люди, которые организовывали это, заранее не сообщили вам, что все-таки вы будете участвовать в мероприятии, которое является несанкционированным и за которое существует статья 23.34 КоАП, – говорит Оксана Лосицкая.

— Я скажу честно: я знал это и шел целенаправленно. Если нужно будет защищать Беларусь в том числе с оружием в руках, мне не нужно будет ни приказ от вас, ни от кого-то еще, – парирует парень. Сонные идеологи за столом подняли глаза от телефонов.

После непродолжительного совещания за закрытой дверью комиссия признала Арсения Дедка виновным в нарушении ст. 23.34 КоАП. Учитывая положительную характеристику из университета, ему вынесли официальное предупреждение.

«Дело явно политическое. Это уничтожение всего молодого, всего живого. Я не знаю этих людей в комиссии, но думаю, они проголосовали так, как им сказали. Это ужас», – сказал по окончании заседания Александр Дедок.

«Все это напоминает собрание комсомола из истории. Сидят женщины с начесом и видно, что им сложно, конец рабочего дня. Но также видно, что дела очень легко отправляют на доработку да рассматривают их не очень охотно», – прокомментировал решение Арсений Дедок. Он добавил, что в ближайшее время планирует его обжаловать.

«Мы пришли, чтобы показать, что белорусская молодежь есть. И мы это показали. Также мы показали, что Беларусь устала. Устала от того, что в стране уже 25 лет нет перемен. Мы не можем влиять на судьбу своей страны четверть века!» – говорит Арсений. После этого активист добавляет, что Лукашенко собирается идти на седьмой срок, но новое поколение против, поэтому «надо действовать смело и решительно».