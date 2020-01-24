Видеофакт: в российском городе ловили слоних, сбежавших из цирка «на свободу» 24.01.2020, 10:56

Фото: e1.ru

Они качались в снегу и гуляли по улицам.

23 января в российском городе Екатеринбург ловили двух слоних, сбежавших из цирка во время погрузки для отправки на гастроли в Санкт-Петербург. Они качались в снегу и гуляли по улицам (полиции даже приходилось перекрывать движение транспорта), пока их не поймали и не погрузили в фуры. Местные жители заполнили социальные сети забавными фото и видео.

В администрации цирка уверяют, что со слонихами все хорошо. Никакого наказания за свою "прогулку" они не получили, сообщает e1.ru.

Фото: e1.ru