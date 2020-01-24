Экс-мэр Рейкьявика: Демократия нуждается в источниках креативности 24.01.2020, 11:02

Фото: AFP/EAST NEWS

Йон Гнарр стал одним из наиболее успешных политиков в своей стране.

Исландский комик Йон Гнарр, десять лет назад ставший одним из наиболее успешных мэров Рейкьявика, в интервью журналу НВ выразил мнение, что демократия только выиграет, если привлекать в политику женщин и комедиантов.

«Демократия нуждается в источниках креативности, и с привлечением женщин, комедиантов, артистов она только выиграет. Многие профессиональные политики слишком негибкие», — сказал Гнарр.

Он добавил, что демократии должны быть открытыми и инклюзивными в отношении разных людей, а не только элит и профессиональных политиков.

«Мы создали образ так называемого профессионального политика, но нет такого университета, заканчивая который ты получаешь диплом профессионального политика. Так сложилось, что политики сегодня — это главным образом мужчины среднего и преклонного возраста с образованием в области юриспруденции, экономики или политологии», — отметил экс-мэр Рейкьявика.

Гнарр также подчеркнул, что в политике должны участвовать женщины.

«Как‑то меня спросили, в чем нуждается политическая система Исландии, и я сказал: нужны молодые, хорошо образованные политики-женщины. Нам действительно важно разнообразие», — отметил он.