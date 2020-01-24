Илон Маск: Криптовалюты могут прийти на замену наличным 1 24.01.2020, 11:54

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Илон Маск

Фото: Reuters

Глава компаний Tesla и SpaseX рассказал о преимуществах и недостатках цифровых денег.

Миллиардер Илон Маск рассказал о перспективах криптовалют во время подкаста Third Row Tesla. Основатель компаний Tesla и SpaseX заявил, что не является сторонником или противником цифровых денег, но добавил, что White paper биткоина показался ему крайне продуманным, передает РБК.

Маск напомнил, что зачастую криптовалюты используются в незаконных целях. По его словам, чаще всего это относится к отмыванию доходов полученных преступным путем.

«Обычно традиционные деньги тоже используются в таких транзакциях. Однако при осуществлении нелегальной транзакции нужно позаботиться о том, чтобы затем эти деньги можно было использовать и в законных целях. Тогда на помощь приходят криптовалюты», — заявил предприниматель.

Он подчеркнул, что криптовалюты находят свою нишу за счет того, что использовать наличные становится все сложнее. Однако это не значит, что цифровые деньги когда-нибудь смогут заменить традиционные и стать полноценным платежным средством, уверен Маск.

«Где-то наличными вообще нельзя расплачиваться. Поэтому появляется вынуждающая функция для нелегальных, полулегальных или изредка легальных транзакций. В таких случаях криптовалюты могут прийти на замену. Но я не вижу, как они могут стать первичной базой данных», — отметил глава Tesla и SpaseX.

В феврале прошлого года он призвал ограничить добычу криптовалют. Предприниматель аргументировал свою позицию тем, что «на это уходит очень много энергии». Тогда Маск добавил, что цифровые деньги намного удобнее использовать, чем «куски бумаги».