Инженеры восстановили голос древнеегипетского жреца по мумии 24.01.2020, 12:00

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Гробница Несамуна в Городском музее Лидса

Фото: Leeds City Museum

Священник жил в эпоху Рамзеса XI.

Британским ученым удалось получить трехмерную модель голосового тракта древнеегипетской мумии и воссоздать его искусственную копию, чтобы реконструировать голос жреца эпохи Рамзеса XI.

Древнеегипетский жрец Несамун умер еще около 1100 года до нашей эры, во времена правления Рамзеса XI, однако его тело дошло до наших дней. Мумию обнаружили в храмовом комплексе Карнак, и с первой трети XIX века останки хранятся в музее британского Лидса, пишет naked-science.ru.

Стоит сказать, что тело сохранилось далеко не идеально: небо и язык давно истлели, хотя многие другие мягкие ткани голосового тракта жреца остались почти в целости. Это и позволило команде профессора Лондонского университета Дэвида Говарда (David Howard) заняться практической реконструкцией голоса Несамуна.

Статью, которую ученые опубликовали в журнале Scientific Reports, сопровождает звуковой фрагмент, демонстрирующий произнесение слога Neh («не») голосом Несамуна. Запись короткая, однако авторы считают, что их задачей была демонстрация самого принципа реконструкции, который вскоре может найти уже более широкое и впечатляющее применение.

Хорошо сохранившийся голосовой тракт жреца позволил применить компьютерную томографию для создания его трехмерной модели и дополнения недостающих «деталей» на основе более широких представлений о человеческой анатомии.

Готовую модель авторы использовали для распечатывания тракта на 3D-принтере, к которому добавили контролируемую компьютерами систему «голосовых связок», получив функционирующий голосовой аппарат древнего египтянина, замолчавшего еще на заре железного века. Впрочем, стоит напомнить, что ранее ученые реконструировали еще более древний голос «ледяной мумии» — знаменитого Эци, погибшего в Альпах более 5000 лет назад.