Лидеры ЕС подписали соглашение о Brexit 24.01.2020, 12:18

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Теперь договор должен ратифицировать Европейский парламент.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом последняя сообщила в Twitter.

"Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что открывает путь к его ратификации Европейским парламентом", – написала она.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020

29 января Европарламент соберется для обсуждения соглашения и, как ожидается, его ратификации.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

20 декабря Палата общин впервые поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января 2020 года. Из ЕС Великобритания выйдет лишь формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit и передала законопроект на рассмотрение Палаты лордов. Лорды одобрили законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.