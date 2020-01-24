У белоруски, которая вернулась из Китая и попала в больницу, обычный грипп 7 24.01.2020, 12:25

1,800

23 января ее госпитализировали с неподтвержденными диагнозами.

Врачи поставили диагноз девушке, которая 23 января попала в Минскую инфекционную больницу с жалобами на боли в мышцах, повышение температуры тела до 38,5 градусов и кашель. Это не коронавирус, а обычная острая респираторная вирусная инфекция, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Девушка, попавшая в Минскую инфекционную больницу, 20 января вернулась из поездки в Китай. 23 января ее госпитализировали с неподтвержденными диагнозами. Ее поместили в отдельном боксе, и взяли анализы на респираторную группу вирусов.

Позже врачи поставили диагноз, который подтвердили лабораторно – грипп В, средней степени тяжести. Исследование с целью исключения наслоения коронавирусной инфекции показало, что коронавируса у девушки нет.

Министерство здравоохранения усилило профилактику заболевания, особенно это касается тех, кто приезжает в Беларусь из стран, где выявлены факты заболевания. Так, в национальном аэропорту в Минске организован контроль пассажиров в том числе с применением тепловизора.

Жертвами коронавируса в Китае стали 26 человек. Инфицировано вирусом около 900.