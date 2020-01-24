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Матеуш Моравецкий: Польша – отличное место для инвестиций

  • 24.01.2020, 12:33
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Матеуш Моравецкий: Польша – отличное место для инвестиций
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Польский премьер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Польша – отличное место для инвестиций», - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает «Польское радио».

Так, по словам главы польского правительства, фармацевтическая компания AstraZeneca намерена инвестировать в Польшу еще 1,5 млрд злотых (около 157 млн евро). Речь идет, в частности, об инновационных исследованиях, в ходе которых многие образованные поляки смогут получить работу, в том числе те, кто когда-то уехал на заработки.

«Только что в ходе совместного брифинга это подтвердил председатель этой крупнейшей в мире фармацевтической компании. По его словам, наши решения по развитию инновационной экономики очень удачны, именно они побудили эту компанию инвестировать в Польшу», - сказал польский премьер.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что доволен растущим интересом к Польше среди инвесторов. Он добавил, что, по его мнению, экономический успех Польши обусловлен «демократизацией капитализма», которая, в частности, предусматривает многочисленные социальные программы правительства.


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