Случайная покупка обогатила американца на десятки тысяч долларов 24.01.2020, 12:42

1,296

Житель штата Делавэр решил купить для семьи четыре лотерейных билета.

Случайная покупка двух одинаковых лотерейных билетов обогатила жителя американского города Ньюарк, штат Делавэр, на десятки тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI (перевод — lenta.ru).

61-летний американец решил купить для семьи четыре лотерейных билета. В магазине он обнаружил, что у него хватает денег только на три билета. Он вернулся на следующий день и случайно купил четвертый билет с той же комбинацией чисел, что была на одном из приобретенных им ранее билетов.

«После розыгрыша я отсканировал первый лотерейный билет и узнал, что сорвал куш, — рассказывает победитель. — Чуть позже я проверил второй билет, который тоже оказался выигрышным. Меня трясло от радости. Я не мог в это поверить». Оба билета принесли удачливому американцу по 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей каждый).

На выигранные деньги он планирует расплатиться по долгам и сделать сбережения на будущее.