Зеленский рассказал Нетаньяху три истории 24.01.2020, 13:14

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Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху

Фото: Офис Президента Украины

Одна из них — семейная.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве рассказал ему три истории о Холокосте и Украине. Одна из них — о семье его деда, трех братьев которого расстреляли немцы, сообщает nv.ua.

«У меня есть три важных истории, которые я хотел бы вам сейчас рассказать, - о Холокосте и Второй мировой войне. И потом хотел бы Вам на память оставить эти истории», - сказал Зеленский.

Первую историю президент рассказал о воспитательнице в крымском детском саду мусульманке Саиде Арифовой, которая спасла 88 евреев, выдав их за крымских татар.

Вторая - об украинском священнике греко-католической веры Емельяне Ковче, который спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении. Он отказался досрочно покидать лагерь Майданек со 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.

«Эти истории на самом деле об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда есть доброе сердце, которое движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь», - сказал Зеленский.

Третья история касалась семьи Зеленского.

«И я расскажу еще одну историю - историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокоста: их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину. Остался четвертый брат - в то время он был на фронте. Он вернулся живым, прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год - внук. Через 40 лет внук стал президентом - и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр», - рассказал Зеленский.

Нетаньяху назвал эти истории чувствительными.

«Борьба за жизнь, борьба за будущее - вот о чем эти истории», - подчеркнул премьер Израиля.

Зеленский 23-24 января находится с рабочим визитом в Израиле для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Программой визита также предусмотрены переговоры Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.