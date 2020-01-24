Эпидемия в Китае: люди падают прямо в общественных местах 15 24.01.2020, 13:24

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Шокирующие видео.

Согласно официальным данным, по состоянию на пятницу, 24 января, смертельным коронавирусом из китайского Уханя заразились уже более 800 человек, десятки скончались, сообщает nv.ua.

При этом некоторые пользователи соцсетей утверждают, что реальное количество жертв может быть выше.

Как видно на видео, которые публикуют очевидцы из Китая, многие люди теряют сознание прямо на улицах, после чего их забирают специальные бригады медиков в защитных костюмах, а местные врачи не скрывают паники в связи очень большим количеством госпитализированных.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением опасного штамма коронавируса 2019-nCoV в Китае закрыли город Ухань.

Люди тупо падают pic.twitter.com/XHvrf3KlJm — Пан Буддист (@sranysovok) 23 જાન્યુઆરી, 2020

Именно там 31 декабря 2019 года был зарегистрирован первый случай заражения.

Позже на карантин были закрыты еще 12 городов в провинции Хубэй.

Вирус может передаваться от человека к человеку и вызывает опасную форму пневмонии.

По последним данным, его жертвами стали уже 26 человек.