Юношеская сборная Беларуси по футболу вышла в финал «Кубка развития» 24.01.2020, 13:28

Дмитрий ЛАТЫХОВ

Кто ее лидеры?

"Кубок развития" проводится с 2005 года и является отличной возможностью для юных футболистов заявить о себе на всю страну, пишет pressball.by. Обычно журналисты и болельщики по ходу турнира оценивают способности игроков, вешают на талантливых ребят ярлыки вроде "будущее сборной". Однако в нынешнем году пристальное внимание к подопечным Андрея Скоробогатько было приковано еще до турнира. Всему "виной" успешное выступление "белокрылых" в квалификации чемпионата Европы. В марте сборная Беларуси выступит в элитном раунде, где на кону будет путевка в финальный (он состоится в мае).

На "Кубке развития" хозяева хорошо провели групповой этап, несмотря на повышенную степень сложности. Позади остались и Финляндия, и Бельгия, пробившиеся в элитный раунд чемпионата Европы с первых мест в своих квартетах. А также Узбекистан, который на хорошем счету в азиатском регионе. Из слов Скоробогатько перед началом турнира стало понятно, что белорусам целенаправленно добавили в группу сильных соперников, чтобы команда провела побольше матчей против мастеровитых коллективов. Все-таки "Кубок развития" теперь расценивается как этап подготовки к чемпионату Европы, а там слабых сборных не будет. Белорусы в группе одержали две виктории — над Узбекистаном )4:1) и Финляндией (2:1) — и добыли стратегически важную ничью с Бельгией (1:1), которая позволила пробиться в финал. В главной игре наши земляки сразятся со сборной Таджикистана.

Главный тренер Беларуси перед стартом турнира обещал подопечным, что каждому предоставит шанс. Слова с делом не разошлись. В ключевой игре группового этапа с бельгийцами Скоробогатько дал возможность проявить себя тем, кто просидел на скамейке в стартовых турах. В финале же рулевому придется делать нелегкий выбор, а pressball.by рассказывает о тех, кто ведет сборную Беларуси ко второй подряд победе на "Кубке развития".

Андрей КУДРАВЕЦ

БАТЭ Борисов; "Кубок развития": 1 матч, 1 пропущенный мяч.

Определить основного вратаря сборной, опираясь на игры группового этапа, невозможно, — Скоробогатько отвел каждому голкиперу по матчу. Однако в квалификации чемпионата Европы от звонка до звонка отыграл все поединки Кудравец. Видимо, он будет на воротах в финале, а на групповой стадии рулевой доверил Андрею матч против сборной Финляндии (2:1), которая привезла на "Кубок развития" боевой состав. Единственный мяч Кудравец пропустил с одиннадцатиметровой отметки.

Голкипер — один из двух представителей БАТЭ в сборной. Его подтянули к дублирующему составу борисовчан, но выиграть борьбу за место в "рамке" пока не удается. Доверили две игры — не подвел, пропустил только мяч. К слову, борисовский коллектив взял золото среди дублирующих составов. Кудравец на хорошем счету в БАТЭ. Год назад борисовчане поехали на мини-сбор в Сочи, но вратаря Антона Чичкана вызвали под знамена сборной. Его тогда заменил 15-летний Кудравец.

Дмитрий ЛАТЫХОВ

"Динамо-Минск"; "Кубок развития": 3 матча, 2 гола.

Воспитанник "Динамо" великолепно проводит "Кубок развития". Скоробогатько примерно поровну распределяет время между форвардами Латыховым и Шедько, однако предпочтение отдадим первому. Во-первых, на турнире фактурный нападающий неплохо себя зарекомендовал. Латыхов — крепкий парень, который может оттеснить соперника корпусом, побороться и зацепиться за мяч, сыграть роль оттянутого нападающего или наконечника. По мячу забил в ворота Узбекистана и Финляндии, отлично действуя в штрафной соперников.

Латыхова подключили к дублю "Динамо", однако конкуренты за основу у Дмитрия серьезные, чего стоит лучший нападающий прошлого "Кубка развития" Владислав Ложкин. Кстати, он выиграл "золотую бутсу" чемпионата дублеров (22 гола). Латыхову дают немного игрового времени, но один гол на свой счет записать он успел (огорчил "Ислочь"). Дмитрий постоянно попадает в круг претендентов различных почетных номинаций. В 2017-м его признали лучшим футболистом 2003 года рождения, в 2018-м — занял второе место в среди одногодок-м, в 2019-м — вновь второе, уступив лишь партнеру по сборной Кириллу Зиновичу.

Иван МИХНЮК

"Динамо" Брест; "Кубок развития": 3 матча.

Михнюк — основной полузащитник сборной. Он отыграл во всех матчах квалификации чемпионата Европы и "Кубка развития". Иван полезен и впереди, и у своих ворот. Может пробить из-за пределов штрафной, вцепиться в мяч и совершить отбор без нарушения правил, тактически правильно расположиться и не потерять позицию. До дубля чемпиона страны пока не дотягивает, играет за команду своего года.

Кирилл ЗИНОВИЧ

"Минск"; "КР": 3 матча, 1 гол.

Капитан сборной забрал награду лучшего футболиста Беларуси до 17 лет. Высоченный Зинович по антропометрии скорее похож на центрального защитника, но играет в полузащите, активно подключаясь к атакам. Зинович полезен при "стандартах", регулярно выигрывая борьбу на "втором" этаже. Забил мяч в ворота Финляндии, точно положив в нижний угол. В "Минске" Зинович играет за коллектив 2003 года рождения и за дубль. В прошедшем сезоне в команде своего года был полезен, с ней взял золотые медали. Кирилла подключали к дублю, но по большей части выпускали на замену. Впрочем, три мяча он успел забить и при дефиците игрового времени.